Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi Yıkmak İstiyorlar, Yıktırmayacağız. Türk Milletini Bölmek İstiyorlar,...
1 saat önce
Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz.
Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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