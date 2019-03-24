Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi Yıkmak İstiyorlar, Yıktırmayacağız. Türk Milletini Bölmek İstiyorlar,...

Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi Yıkmak İstiyorlar, Yıktırmayacağız. Türk Milletini Bölmek İstiyorlar,...

1 saat önce

Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz.

Devlet Bahçeli:
Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA

Türkiye, Devlet Bahçeli, Güncel
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