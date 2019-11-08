Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif...
Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli: 'UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif...

Devlet Bahçeli: "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif...

6 saat önce

Devlet Bahçeli: "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır.

Devlet Bahçeli:

Devlet Bahçeli: "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır."

Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Yazıcı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim!
Vedat Muriç'e milli davet MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır Fenerbahçe'de Nabil Dirar, 36 gün sonra sahada!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 01:52:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]