Devlet Bahçeli: "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif...
6 saat önce
Devlet Bahçeli: "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:22 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli: "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır."
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