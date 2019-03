Devlet Bahçeli Yarın Adana'da

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yarın Adana'da İstasyon Meydanında düzenlenecek mitinge katılacağını ve tüm Türkiye'ye önemli mesajlar vereceğini bildirdi.

Bünyamin Avcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuşku yok ki, ülkemiz için Adanamız için tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimine giderken, karar anına saatler kala bu toprakların evladı hemşehrimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi hemşehrilerini, Adana'mızı ziyaret edecek, mitingimize katılacaklardır. Aziz milletimize, kutlu devletimize yönelen her türlü tehdide karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyle birlikte Cumhur İttifakı'nı tesis eden Genel Başkanımız, milli mücadelemizin öncüsü Adana'dan önemli mesajlar vereceklerdir" dedi.



Başkan Bünyamin Avcı, açıklamasının devamında şunları kaydetti:



"Adana, böylesine önemli ve anlamlı bir mitinge ev sahipliği yapmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e milli mücadele için ilham veren Adana, inancımız odur ki; milli beka mücadelemizi omuzlayan Cumhur İttifakı'na da sahip çıkacak, 27 Mart'ta Adana'da milli ruhla kenetlenecek, 31 Mart'a ise şanına yakışan milli duruşunu sandığa yansıtacaktır. Bu vesileyle; 'Bu vatan, bu bayrak, bu ezan benim' diyen her vatandaşımızı, her şartta 'Önce ülkem ve milletim' diyen lidere, milli bekamıza, milli davamıza sahip çıkmaya, İstasyon Meydanı'nda saat 17.00'de düzenleyeceğimiz tarihi mitinge; büyük buluşmaya, bir olmaya, iri olmaya diri olmaya davet ediyorum." - ADANA

