Devlet Bahçeli'ye Özel Tuğralı Tablo Yaptı

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde ahşap işlemeciliği yapan Osman Gülsar, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye özel tuğralı ahşap tablo yaptı.
Gülsar, yaptığı açıklamada, Osmanlıca
Devlet Bahçeli yazılan ahşap tabloyu 4 günde tamamladığını belirterek, Ahlat şehri kazılarında ortaya çıkan Oğuz damgasını da tablonun üzerine işlediğini söyledi.
Özenle yaptığı tabloyu önümüzdeki günlerde Bahçeli'ye ulaştıracağını ifade eden Gülsar, şöyle dedi:
"Sayın Bahçeli'yi çok sevdiğim için adına özgü oğuz damgalı bir tuğra yaparak ahşap üzerine işledim. Nasip olursa yakın zamanda kendisine ulaştıracağım. Ahşap oyma sanatıyla yaptığım tuğrayı 4 günde tamamladım. Tablonun üzerine Oğuz damgasını da işledim. Oldukça güzel oldu."