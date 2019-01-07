Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli'ye Özel Tuğralı Tablo Yaptı

Devlet Bahçeli'ye Özel Tuğralı Tablo Yaptı

2 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ahşap işlemeciliği yapan Osman Gülsar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel tuğralı ahşap tablo yaptı.

Devlet Bahçeli'ye Özel Tuğralı Tablo Yaptı, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde ahşap işlemeciliği yapan Osman Gülsar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel tuğralı ahşap tablo yaptı.

Gülsar, yaptığı açıklamada, Osmanlıca Devlet Bahçeli yazılan ahşap tabloyu 4 günde tamamladığını belirterek, Ahlat şehri kazılarında ortaya çıkan Oğuz damgasını da tablonun üzerine işlediğini söyledi.

Özenle yaptığı tabloyu önümüzdeki günlerde Bahçeli'ye ulaştıracağını ifade eden Gülsar, şöyle dedi:

"Sayın Bahçeli'yi çok sevdiğim için adına özgü oğuz damgalı bir tuğra yaparak ahşap üzerine işledim. Nasip olursa yakın zamanda kendisine ulaştıracağım. Ahşap oyma sanatıyla yaptığım tuğrayı 4 günde tamamladım. Tablonun üzerine Oğuz damgasını da işledim. Oldukça güzel oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Bitlis, Ahlat, Devlet Bahçeli, Güncel
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