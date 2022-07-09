Devlet Bahçeli'yi bayram sabahı kızdıran soru - Son Dakika
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Devlet Bahçeli'yi bayram sabahı kızdıran soru

09.07.2022 07:58

Bayram namazı çıkışında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, greve kararı alan Türk Tabipler Birliği'ne "Derhal kapatılmalıdır" diyerek tepki gösterdi. Bahçeli, giderken kendisine yöneltilen "Tabipleri Birliği'nin başındaki Türk ismi sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna ise "Ne biçim bir soru bu?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

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Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli'yi bayram sabahı kızdıran soru - Son Dakika


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