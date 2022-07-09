Bayram namazı çıkışında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, greve kararı alan Türk Tabipler Birliği'ne "Derhal kapatılmalıdır" diyerek tepki gösterdi. Bahçeli, giderken kendisine yöneltilen "Tabipleri Birliği'nin başındaki Türk ismi sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna ise "Ne biçim bir soru bu?" dedi.
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9.07.2022 08:12:13. #1.12#
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'yi bayram sabahı kızdıran soru - Son Dakika