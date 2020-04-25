Devlet bankalarının desteğiyle yüzleri güldü - Son Dakika
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Devlet bankalarının desteğiyle yüzleri güldü

6 saat önce

Kamu bankalarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye alınan kredi destek paketleri, esnafın yanı sıra maddi sıkıntı yaşayan vatandaşları da rahatlattı.

Devlet bankalarının desteğiyle yüzleri güldü, System.String[]

Kamu bankalarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye alınan kredi destek paketleri, esnafın yanı sıra maddi sıkıntı yaşayan vatandaşları da rahatlattı.

Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından sunulan 10 bin lira limitli, 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz dönemli "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"den pek çok kişi yararlandı.

Menemen'de yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Yetkin Özge de bu imkandan yararlanan vatandaşlardan biri. Özge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan süreçte maddi sıkıntı çekmeye başladığını ve bunu aşmak için kredi başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Başvuruyu internet üzerinden yaptığını belirten Özge, "Başvurunun ardından onaylandığını bildirip ne kadarlık bir rakam istediğimi sordular. Onu da belirttik. Bundan 3-5 gün sonra, pazar akşamı bir mesaj geldi. Hesabıma para yatmış... Pazartesiye mutlu uyan." ifadelerini kullandı.

Özge, kendisinden kefil de istenmediğini dile getirerek, "Maddi olarak rahatladım. Borçları ödedim. Devlet bankalarımızın birbirine kenetlenip destek olmaya çalışması çok güzel. İnsan böyle güzel şeyleri gördükçe yaşadığı ülkeden ve vatandaşlarından gurur duyuyor." diye konuştu.

"Bize can suyu oldu"

Torbalı ilçesinde yaşayan ev hanımı Şakire Sarpkaya da destek paketine başvururken hiçbir zorluk ve sorun yaşamadıklarının söyledi.

Kredinin çok kısa sürede çıktığını ifade eden Sarpkaya, "Başvurduktan 2 gün sonra paramız elimize geçti. Hiçbir şekilde kefil ve senet istemediler. Destekle ihtiyaçlarımızı gördük. Bu sıkıntılı süreçte bize can suyu oldu. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Sarpkaya, krediyle evinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Halk Bankası, Menemen, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:08 Kaynak: AA

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