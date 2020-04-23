Devlet bankasının desteği, ihracatçı şirketin kapasitesini artırdı

Avrupa ve Rusya'ya yaş sebze meyve ihraç eden ve yıl içinde 1000'den fazla kişiye istihdam sağlayan Adana'daki ihracatçı firma, devlet bankasının verdiği destekle paketleme ve kasalama makineleri aldı ve hem üretimini hem de pazarlama kapasitesini artırdı.

Adana ve Türkiye'nin birçok bölgesinden tedarik ettikleri yaş sebze ve meyveyi başta Avrupa ve Rusya olmak üzere ihraç eden Taneks Tarım Ürünleri, Ziraat Bankası'ndan aldığı desteklerle ihracata ara vermeden devam ediyor.

Firma Genel Müdürü Emre Tanrıöver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerinin meyve sebze ihracatında zamana karşı yarıştığını söyledi.

Sezon içerisinde şirketin 1000 den fazla insana istihdam olanağı sağladığını dile getiren Tanrıöver, "Bunlardan 50'si 12 ay sigortalı, diğerleri ise kesim ve paketlemede çalışan mevsimsel geçici işçilerden oluşuyor. Biz, üreticiden malı tedarik edip Avrupa ve Rusya'daki tüketiciye o ürünü ulaştıran bir firmayız.Bu yıl 25. yılımızı kutlayacağız" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının kendilerini de etkilediğini ancak devlet bankalarının desteğiyle hem firmanın ihracatına devam edebildiğini hem de kapasitesini artırdığını vurgulayan Tanrıöver, şunları söyledi:

"Bizim en büyük ortağımız Ziraat Bankası. Ziraat Bankası, ürettiğimiz ürünün toplandığı ağaçtan, son yüklediğimiz konteynere kadar işin içerisinde. Bahçelerimizi Ziraat Bankası ile büyüttük. Makinelerimizi ve paketleme materyallerimizi de bankanın desteğiyle aldık. Özellikle kriz zamanlarında formaliteden uzak taleplerimize çok hızlı yanıt verdiler. Yaş sebze meyve işi çok riskli. 2 günlük raf ömrü olan ürünlerimiz var. Yani beklemeye takılmamamız gerekiyor. Ziraat Bankası bu konuda çok başarılı. Kredilerdeki kolaylık ve çeşitlilik, faiz yükünün azaltılması, kullanım esnasındaki kolaylık ve borç ödeme sırasındaki sıkıştığımız zamanlardaki yardımları çok başarılı."

Son olarak Ziraat Bankasından "ivme kredisi" kullandıklarını kaydeden Tanrıöver, 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli aldıkları kredi sayesinde kendi paketleme ve kasalama makinelerini alabildiklerini, bu sayede kendi ürettikleri ürünleri, kendi makinelerinde paketleyerek ihraç edebildiklerini ve kapasite arttırımına gidebildiklerini sözlerine ekledi.