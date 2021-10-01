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Devlet Başkan Buhari: "Nijerya, tarihinin en zor dönemini yaşıyor" - Son Dakika

Devlet Başkan Buhari: "Nijerya, tarihinin en zor dönemini yaşıyor"

01.10.2021 15:53
Devlet Başkan Buhari:

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin, tarihinin en zor dönemini yaşadığını belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin, tarihinin en zor dönemini yaşadığını belirtti.

Buhari, ülkenin bağımsızlığının 61'inci yılı dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, son 18 ayda artan güvenlik sorunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ekonomik istikrarı engellediğini söyledi.

Ülkenin 1967-1970 yıllarındaki iç savaş da dahil olmak üzere, tarihte daha büyük zorluk dönemi görmediğine işaret eden Buhari, "Nijerya, tarihinin en zor dönemini yaşıyor." dedi.

Buhari, ülkede güvensizliğin artmasının ve Kovid-19 salgınının etkisinin, 2020'de ekonomiyi istikrara kavuşturma önceliklerini engellediğini kaydetti.

Nijeryalıların Kovid-19'u ciddiye almaları gerektiğini ifade eden Buhari, salgının yayılmasını önlemek için sosyal önlemlere uymaya çağrısı yaptı.

Buhari ayrıca, bazı ülkelerin küresel aşıları kendilerine saklamasının ve diğerlerinin erişimine izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Nijerya, İngiltere'den bağımsızlığını 1960'da kazanmıştı.

Son iki yılda ülkenin birçok yerinde; özellikle okullarda insan kaçırma, terör saldırıları ve silahlı çete üyelerinin saldırıları artmaya devam ediyor.

Muhammed Buhari, Nijerya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet Başkan Buhari: 'Nijerya, tarihinin en zor dönemini yaşıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Başkan Buhari: "Nijerya, tarihinin en zor dönemini yaşıyor" - Son Dakika
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