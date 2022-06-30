Çin Devlet Başkanı Xi, 5 yıl aradan sonra Hong Kong'da - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Devlet Başkanı Xi, 5 yıl aradan sonra Hong Kong'da

30.06.2022 11:34
Çin Devlet Başkanı Xi, 5 yıl aradan sonra Hong Kong'da

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hong Kong'un İngiliz sömürge idaresinden Çin'e devredilişinin 25'inci yıldönümü kutlamaları için 5 yıl aradan sonra gittiği kentte, "tek ülke, iki sistem" prensibinin Hong Kong'un refahı için önemli olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hong Kong'un İngiliz sömürge idaresinden Çin'e devredilişinin 25'inci yıldönümü kutlamaları için 5 yıl aradan sonra gittiği kentte, "tek ülke, iki sistem" prensibinin Hong Kong'un refahı için önemli olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından Hong Kong'u ziyaret etti. Bölgenin İngiliz sömürge idaresinden Çin'e devredilişinin 25'inci yıldönümü kutlamaları için gittiği kentte Kowloon Tren İstasyonu'nda halka seslenen Devlet Başkanı Xi, tüm Çin halkının Hong Kong'un ana vatana dönüşünün yıl dönümünü sevinçle kutladığını ifade etti. En son 2017'de Hong Kong'a yaptığı ziyarete atıfta bulunan Xi, geçen süre zarfında kentin daima aklında ve kalbinde olduğunu söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi altında özel bir idari bölge olan Hong Kong'un statüsüne dikkat çeken Xi, "tek ülke, iki sistem" prensibinin sürdürülmesinin bölgenin uzun dönemli refahı ve istikrarı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Xi'nin programı

Ziyaretinin ilk gününde Hong Kong bölgesel hükümeti yetkilileri tarafından karşılanan Devlet Başkanı Xi'nin, 2 günlük programı çerçevesinde Hong Kong Sergi ve Kongre Merkezi'nde Pekin yanlısı siyasetçiler, iş insanları, rektörler, yüksek yargı mensupları, din adamları ve diplomatlardan oluşan 3 bine yakın davetlinin katılacağı bir toplantıya iştirak etmesi bekleniyor. Xi'nin ayrıca Hong Kong Bilim Parkı'nı ziyaret edeceği ifade ediliyor.

Uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilen Hong Kong, özerk yapıda bir bölge olarak varlığını sürdürüyor. Sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olan bölgenin yönetim modeli, "tek ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor. Buna rağmen, Pekin yönetiminin Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yapısına darbe vurmaya çalıştığı ve Hong Kong üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. - HONG KONG

YORUMLAR
500
Xi: Hong Kong'u Parlak Bir Gelecek Bekliyor Xi: Hong Kong'u Parlak Bir Gelecek Bekliyor
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Xi, 5 yıl aradan sonra Hong Kong'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Xi, 5 yıl aradan sonra Hong Kong'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement