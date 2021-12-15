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Devlet Başkanı Şi'ye göre, Çin ve Rusya, "çok taraflılığın temsilcisi" oldu - Son Dakika

Devlet Başkanı Şi'ye göre, Çin ve Rusya, "çok taraflılığın temsilcisi" oldu

15.12.2021 17:38
Devlet Başkanı Şi'ye göre, Çin ve Rusya, "çok taraflılığın temsilcisi" oldu

Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ile Rusya'nın sorumlu büyük devletler olarak son dönemde "uluslararası alanda çok taraflılığın, uluslararası adalet ve eşitliğin temsilcisi olduğu" görüşünü dile getirdi.

Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ile Rusya'nın sorumlu büyük devletler olarak son dönemde "uluslararası alanda çok taraflılığın, uluslararası adalet ve eşitliğin temsilcisi olduğu" görüşünü dile getirdi.

Devlet Başkanı Şi, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Moskova ile Pekin'in son dönemde artan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şi, iki ülkenin uluslararası alanda gerçek çok taraflılığın ve uluslararası eşitlik ile adaletin savunucusu haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Çin ve Rusya'nın son dönemde kendi güvenliklerini ve çıkarlarını savunmak için daha fazla ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Şi, "Şu anda bazı uluslararası güçler, demokrasi ve insan haklarını bahane ederek Çin ve Rusya'nın iç işlerine istedikleri gibi karışıyor, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını umarsızca çiğniyor." ifadesini kullandı.

Çin'in temel çıkarlarını savunmasına destek verdiği ve Çin ile Rusya arasında çatışma tohumları ekme girişimlerine karşı çıktığı için Putin'e teşekkür eden Şi, iki ülkenin güçlenen bağlarını geleceğe taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Devlet Başkanı Şi, Çin ve Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde ilişkilerinde yeni bir sayfa açması gerektiğini belirterek, "Her iki ülke, küresel düzene dair fikirlerini daha yüksek sesle dile getirmek için uluslararası ilişkilerde eşgüdüm ve iş birliğini artırmalı." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Xi Jinping, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet Başkanı Şi'ye göre, Çin ve Rusya, 'çok taraflılığın temsilcisi' oldu - Son Dakika


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