Son Dakika Haberleri: Devlet Başkanının Tutuklandığı Davanın Kilit İsmi Ölü Bulundu

Devlet Başkanının Tutuklandığı Davanın Kilit İsmi Ölü Bulundu

1 saat önce

Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer'in tutuklanmasına neden olan ülke tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının kilit ismi ölü bulundu.

Devlet Başkanının Tutuklandığı Davanın Kilit İsmi Ölü Bulundu, System.String[]
Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer'in tutuklanmasına neden olan ülke tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının kilit ismi ölü bulundu.

Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer'in tutuklanmasına neden olan ülke tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı Lava Jato Operasyonun kilit isimlerinden iş adamı Tonico Cordeiro bir evde ölü bulundu. Brezilyalı yetkililer Pazartesi günü geç saatlerde, Tonico Cordeiro olarak bilinen iş adamı Antonio Claudio Albernaz Cordeiro'nun Pazar günü Porto Alegre'deki bir evde ölü bulunduğunu bildirdi. Mühendis olan Tonico Cordeiro, Brezilya'daki en büyük yolsuzluk skandalının araştırıldığı Lava Jato Operasyonu ile ilgili daha önce gözaltına alınmıştı.

Polis, Cordeiro'nun ölüm nedenini netleştirmek için soruşturma başlatmasına rağmen, ön soruşturma intiharı işaret ediyor. Nihai raporun hazırlanmasından önce bazı tanıklıkların dinleneceği, intihar hipotezi doğrulanırsa davanın kapanacağı bildirildi. - BRASILIA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:29 Kaynak: İHA

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