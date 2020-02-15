Devlet büyükleri ve şehitlerin eşyaları Gaziosmanpaşa'da sergileniyor - Son Dakika
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Devlet büyükleri ve şehitlerin eşyaları Gaziosmanpaşa'da sergileniyor

6 saat önce

8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz gibi birçok devlet adamı ve şehidin eşyalarının yer aldığı "62. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi" Gaziosmanpaşa'da açıldı.

Devlet büyükleri ve şehitlerin eşyaları Gaziosmanpaşa'da sergileniyor, System.String[]

8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz gibi birçok devlet adamı ve şehidin eşyalarının yer aldığı "62. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi" Gaziosmanpaşa'da açıldı.


Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği 62. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi, törenle ziyarete açıldı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye alanındaki serginin açılış törenine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılışında vatan uğruna canlarını veren şehitler için Kur'an- Kerim okundu, dualar edildi. Açılışta şehit yakınları da duygularını dile getirdi. Ardından serginin açılış kurdelesini katılımcılar hep birlikte keserken şehit yakınlarına plaket takdim edildi. Sergide 8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, merhum siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in de aralarında bulunduğu birçok devlet büyüğü, şehit asker, polis ve öğretmene ait eşyaları vatandaşlar da dikkatle inceledi. 216 tane özel eşyanın yer aldığı sergi, 21 Şubat tarihine kadar vatandaşların ziyarete açık olacak.


"Gelecek nesillere de aynı şekilde yaşatmaya devam edeceğiz"


Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, vatan uğruna mücadele veren her canın Türkiye için büyük bir değer olduğunu ve her zaman önemle anılacağını ifade etti. Usta, her daim ellerinden geldiği kadar şehit ve gazi yakınlarının yanlarında olduklarını dile getirerek, "Burada Türk milletinin şehitlerle ilgili hassasiyetini açık bir şekilde ortaya koydunuz, bizde şahitlik ettik. Yüzyılı aşkın bir süreden bize kalan o anlamlı hatıraları bu güne kadar yaşattık. Gelecek nesillere de aynı şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Tıpkı tüm şehitlerimizin bize bıraktığı hatıralardaki sorumluluklarda olduğu gibi" şeklinde konuştu.


"Köprüden her geçtiğimde yavrumun o sözleri aklıma geliyor"


15 Temmuz şehidi Kerem Yıldız'ın annesi Asiye Yıldız ise, "Benim oğlum tek erkek evladımdı, 29 yaşındaydı. Haberi alınca Avrupa Yakası'ndan onlara yardım etmek amacıyla gitmiş. Ben o gün evde yoktum olsaydım muhtemelen bende onunla giderdim. Ben köprüyü açmaya gidiyorum dedi, şimdi köprüden her geçtiğimde yavrumun o sözleri aklıma geliyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı, Gaziosmanpaşa, Turgut Özal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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