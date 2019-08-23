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Devlet büyüklerinin ismiyle dolandırıcılık yapılması

55 dakika önce

Başkentte devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaadiyle dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 25'i adliyeye sevk edildi.

Devlet büyüklerinin ismiyle dolandırıcılık yapılması, System.String[]

Başkentte devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaadiyle dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 25'i adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "işe aldırma, ihale, tayin ve atama yaptırma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 25'i ise adliyeye sevk edildi.

Operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı" adlı derneğin yönetimindeki bazı kişilerin, çok sayıda kişiyi dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin dolandırıcılık çetesine yönelik 20 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmış, derneğin Balgat'taki lüks merkezinde arama yapılmıştı.

Şüphelilerin dolandırdıkları kişilere derneğin devlet büyüklerinin talimatıyla kurulduğunu ve devlete ait taşınmazların satışı için kendilerinin görevlendirildiğini söylediği öne sürülmüştü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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