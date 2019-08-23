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Devlet büyüklerinin ismiyle dolandırıcılık yapan 25 kişi adliyeye sevk edildi

55 dakika önce

Devlet büyüklerinin ismiyle dolandırıcılık yapan 25 kişi adliyeye sevk edildiANKARA - Ankara'da devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaadiyle insanları dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26...

Devlet büyüklerinin ismiyle dolandırıcılık yapan 25 kişi adliyeye sevk edildi

ANKARA - Ankara'da devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaadiyle insanları dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 2'si kadın toplam 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "işe aldırma, ihale, tayin ve atama yaptırma" vaadiyle dolandırdığı saptandı. Gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 2 si kadın, 25 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:04 Kaynak: İHA
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