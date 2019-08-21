Son Dakika Haberleri: Devlet büyüklerinin ismiyle yapılan dolandırıcılık
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Devlet büyüklerinin ismiyle yapılan dolandırıcılık

1 saat önce

Başkentte devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaatleriyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen organize suç örgütünün 20 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Devlet büyüklerinin ismiyle yapılan dolandırıcılık, System.String[]

Başkentte devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaatleriyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen organize suç örgütünün 20 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma ve İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar doğrultusunda, Ankara merkezli faaliyet gösteren "Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı" adlı derneğin yönetimindeki bazı kişilerin, devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaatleriyle 84 kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık çetesinin, mağdurlardan 20 milyon lira dolandırdığı ifade edildi.

Organize suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında dernek yöneticileri de bulunuyor.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı" adlı derneğin yönetimindeki bazı kişilerin, çok sayıda kişiyi dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin dolandırıcılık çetesine yönelik dün gerçekleştirdiği operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alınmış, derneğin Balgat'taki lüks merkezinde arama yapılmıştı.

Şüphelilerin dolandırdıkları kişilere derneğin devlet büyüklerinin talimatıyla kurulduğunu ve devlete ait yerlerin satışı için kendilerinin görevlendirildiğini söylediği kaydedilmişti.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:08 Kaynak: AA
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