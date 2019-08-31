Devlet büyüklerinin portresini "çikolata"dan yaptı

Yurt dışında akademik eğitimler aldıktan sonra Türkiye'ye dönen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi eserlerin çikolatadan maketini yaparak müzede sergileyen Mesut Kırımlı, şimdi de devlet büyüklerinin çikolatadan portrelerini ortaya koydu.

Hayatını çikolataya adayan, bu alanda eğitimler aldıktan sonra yurt içi ve dışında ödüllere layık görülen Kırımlı, UNESCO tarafından "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların yanı sıra cam teras, safran çiçeği ile bir mağaranın çikolatadan 1/10 oranında maketlerini yaparak 500 metrekarelik alanda sergiliyor.

Yapıların bilgilerinin de yer aldığı ve belirli bir ısıda tutulan müzede, musluğundan çikolata akan bir havuz da yer alıyor.

Mesut Kırımlı, son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ten Adnan Menderes'e, Bülent Ecevit'ten Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Alparslan Türkeş'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye kadar birçok devlet adamı ve siyasetçinin çikolatadan portrelerini yaparak, müzede sergilemeye başladı.

"Özel bir teknik kullanıyoruz"

Çikolata ustası Mesut Kırımlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar Belçika'da yaşadığını belirterek, burada çikolata üzerine eğitimler aldığını söyledi.

Bu alanda birçok ödüle sahip olduğunu anlatan Kırımlı, ayrıca teknik resim alanında da eğitime sahip bulunduğunu kaydetti.

Bu iki mesleğini birleştirerek portre çalışması yaptığı anlatan Kırımlı, "Özel bir teknik kullanıyoruz. Çikolata üzerine kara kalem çalışması yapması kolay değil. Pozitif ve negatif şablonlar oluşturuyorum. Tuval olarak ise beyaz çikolatayı kullanıyorum. 3 renk çikolata elde edip yapıyorum. Portrelerde 3 boyutlu derinlikleri vermek de kolay değil. Normal kara kalem çalışmasından iki kat daha zor." diye konuştu.

"4-5 kilogram çikolatadan bir portre yapabiliyorum"

Kırımlı, bu işi zevkle yaptığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk ile başladım. Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet vermiş başta cumhurbaşkanları olmak üzere ahirete göçmüş ya da yaşayan kişileri resmediyorum. İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Alparslan Türkeş gibi 20'yi aşkın tanınmış şahsiyetin çikolatadan portrelerini yaptık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çikolatadan portresini yaptığını aktaran Kırımlı, şöyle konuştu:

"Tuval için 3 kilogram kadar beyaz çikolata gidiyor. A3 formatında yapıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleri diğerlerinden biraz daha büyük. Çünkü Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, Erdoğan ise günümüzün Cumhurbaşkanı. Onları A2, A1 formatında yaptım. Toplamda 4-5 kilogram çikolatadan bir portre yapabiliyorum. İnsanlardan yoğun ilgi görüyor."