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Devlet, Çağlar'ın ayağına gitti - Son Dakika

Devlet, Çağlar'ın ayağına gitti

23.06.2021 09:24
Devlet, Çağlar'ın ayağına gitti, System.String[]

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Yağdere Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Çağlar, en mutlu günlerinden birini yaşadı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Yağdere Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Çağlar, en mutlu günlerinden birini yaşadı. Her fırsatta ilçe genelinde yaşayan insanların ve sorun sıkıntılarını çözmek için mahalle mahalle dolaşan Sultanhisar'ın genç Kaymakamı Furkan Alpay, bu defa Yağdere Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Pandemi süresince evde kalan vatandaşların sorun, istek ve şikayetlerini bizzat birinci ağızdan dinlemek ve yatırımları yerinde incelemek amacıyla ilçe merkezi ve Atça dışında kalan 17 mahalleyi tek tek dolaşan Kaymakamı Furkan Alpay, özellikle yaşlı, çocuk ve engellilerle yakından ilgileniyor. Devlete gelemeyenlerin ayağına devletin gittiği Sultanhisar İlçesi'nde protokol üyeleri bu defa Yağdere Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki engelli Çağlar Akkuş'un ayağına gitti.

Daha önce Atça'da yaşayan ve köy evinde daha çok rahat ettiği için şehirden köye taşınan Akkuş Ailesi'nin engelli ferdi Çağlar Akkuş'un Yağdere Köyü'nde yaşayanların neşesi haline geldiğini belirten Kaymakam Alpay, "Devlet olarak çok büyük sorumluluklarımız var. Bu kapsamda ilçemizde yaşayan herkesin derdi ile dertlenip sevinç ve üzüntüsünü paylaşmaya gayret ediyoruz. Bugün de Çağlar Abimizin ziyaretine gittik. Kendisi çok mutlu olunca biz de çok mutlu olduk" diyerek her zaman halkın yanında olduklarını belirtti. - AYDIN

Devlet, Çağlar'ın ayağına gitti
Devlet, Çağlar'ın ayağına gitti

Sultanhisar, Hisarcık, Akkuş, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Devlet, Çağlar'ın ayağına gitti - Son Dakika


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