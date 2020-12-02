Devlet Çoksesli Korosu sezonun ilk konserini Tarihi CSO Salonu'nda gerçekleştirecek - Son Dakika

Devlet Çoksesli Korosu sezonun ilk konserini Tarihi CSO Salonu'nda gerçekleştirecek

02.12.2020 12:47

Devlet Çoksesli Korosu, yeni evi olan Tarihi CSO Salonu'nda düzenleyeceği sezonun ilk konserini izleyicisiz olarak yapacak ve koronun sosyal medya hesaplarından yayınlayacak.

Devlet Çoksesli Korosu, yeni evi olan Tarihi CSO Salonu'nda düzenleyeceği sezonun ilk konserini izleyicisiz olarak yapacak ve koronun sosyal medya hesaplarından yayınlayacak.

Türkiye'nin genç ve ödüllü koro şeflerinden, Devlet Çoksesli Korosu Şefi Dr. Burak Onur Erdem, CSO'nun yeni binasına taşınması sonrasında, tarihi CSO salonunda koronun başlayan çalışmaları ve konserlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Erdem, Devlet Çoksesli Korosu'nun yeni evi olan tarihi salonda bir a capella konserde sanatseverlerle buluşmayı planladığını, salgının gidişatı dolayısıyla konseri çevrimiçi formata çevirdiklerini söyledi.

Konserlerine ilgi gösteren dinleyicilere özel online olarak müzikli söyleşi yapacaklarını belirten Erdem, "Söyleşi sonrasında konserimizi sunacağız. Bu online konserle on binlerce kişiye ulaşma şansımız var. Pandeminin dezavantajlarını, avantaja çevirmemiz lazım bir yerde. Sanatı sürdürmek, koro müziğini sürdürmek istiyoruz. Ne kadar süre müziksiz yaşayabiliriz ki? Yeni çözümler üretmek zorundayız. Bu konserimiz 5 Aralık Cumartesi günü YouTube kanalımızdan yayınlanacak. 5 Aralık'tan sonra da kanalımızda gösterime açık olarak kalacak." diye konuştu.

İnsan sesinin çeşitliliğini yansıtacaklar

Şef Burak Onur Erdem, sezon başından beri CSO ile senfonik açık hava konserleri sürdürdüklerini, kış ayları ile kapalı mekandaki sosyal mesafe, temiz hava ve maske şartlarının koro çalışmalarında kolay olmadığını, yeni bir icra yöntemi ürettiklerini ifade etti.

Erdem, konser programına ve icra edecekleri eserlere yönelik şunları kaydetti:

"Portreler' isimli 5 Aralık'taki konserimizde renkli bir repertuvar sunuyoruz. Özellikle a capella müziğe aç kaldığımızı hissediyoruz. Hem romantik döneme dokunan, hem Rönesans madrigallerini içeren, aynı zamanda dünyadan halk şarkılarını sunan karma bir program hazırladık. İnsan sesinin çeşitliliğini yansıtacak bir konser olacak. İnsan sesiyle yapılan müzik, koro müziği, a capella müzik çok farklı renklere sahip. Biz yeni evimiz olan tarihi salonda her rengiyle koro müziğine ev sahipliği yapmak istiyoruz. Dinleteceğimiz çok müzik var, anlatacağımız çok hikaye var. Bütün korolarımızla, burayı bir koro müziği evi olarak düşünerek yeni projelerle sanatseverlerle buluşacağız."

"Tarihi salonumuz müzikle yaşamaya devam edecek"

Erdem, Devlet Çoksesli Korosu'nun Avrupa Korolar Federasyonu ve Avrupa Profesyonel Korolar Birliği üyesi olduğunu, Kovid-19 salgını süresince de iş birliği kapsamında korolarda alınması gereken önlemler konusunda fikir alışverişi yaptıklarını dile getirdi.

En kısa sürede, sanatın sürmesi ve yüz yüze konserlerin yapılmasını umut ettiklerini dile getiren Erdem, "Biz önce 'sağlık' diyoruz. Ülkemizdeki şartları gözlemleyerek, hem dinleyicimiz hem de sanatçımız açısından en sağlıklı, risksiz yöntemlerle sanatımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Şef Erdem, tarihi salonun akustiğinin koro müziği açısından uygun olduğunu, bu özel salonda vokal müzik için her şartın sağlandığını vurgulayarak, "Salonumuzda, Ankara'daki ve Türkiye'deki amatör korolarımızı bir araya getirdiğimiz festivaller, barok müzik günleri, lied akşamları, geleneksel topluluklarımızın çok özel konserlerinin hepsinin yapılması planlanıyoruz. Tarihi salonumuz müzikle yaşamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı ne olursa olsun devam edecek"

Salgın boyunca Devlet Çoksesli Korosu olarak "Senfonik Koro Söyleşileri" ismi altında çevrimiçi olarak 10 söyleşi düzenlediklerini, ülkemizin önde gelen orkestra şeflerinden Rengim Gökmen, Gürer Aykal, Antonio Pirolli, duayen besteci Muammer Sun ve Martin Palmeri gibi değerli müzik insanlarını çevrimiçi olarak evlere konuk ettiklerini belirten Erdem, "Bu söyleşileri sürdüreceğiz. Müziğin sahne kısmıyla izleyici kısmının çok bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlantıları daha da güçlendirmek bizim öncelikli amacımız." şeklinde konuştu.

Erdem, bu yıl 6'ncısını düzenleyecekleri Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfına ilişkin çalışmalara da değinerek, salgın şartları ne olursa olsun bu programı düzenleyeceklerini, gerekirse çok çok az kişiyle ve çevrimiçi yapacaklarını söyledi.

Şef Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı, Türkiye'de koro şefliği eğitimi açısından öncü bir rol üstleniyor. Bu sene Alman orkestra ve koro şefi Jan Schumacher'i konuk edeceğiz. Alman romantik müzik uzmanı kendisi. Türkiye'deki tüm koro şefleri, koro sanatçıları davetli bu programa. Gerekirse programı online formata çevireceğiz ama durmayacağız."

Devlet Çoksesli Korosu sezonun ilk konserini Tarihi CSO Salonu'nda gerçekleştirecek
Devlet Çoksesli Korosu sezonun ilk konserini Tarihi CSO Salonu'nda gerçekleştirecek
Devlet Çoksesli Korosu sezonun ilk konserini Tarihi CSO Salonu'nda gerçekleştirecek
Devlet Çoksesli Korosu sezonun ilk konserini Tarihi CSO Salonu'nda gerçekleştirecek

Türkiye, Müzik, Medya, Şef, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Çoksesli Korosu sezonun ilk konserini Tarihi CSO Salonu'nda gerçekleştirecek - Son Dakika


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