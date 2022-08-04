Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.

Ağbaba'dan 'Kpss' Açıklaması: 'Kurumların İtibarı Kalmazsa, Devlet Diye Bir Şey Ortada Kalmaz'

Kaynak: AA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: 'KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz' - Son Dakika

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