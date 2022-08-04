Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: "KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz" - Son Dakika
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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: "KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz"

04.08.2022 10:14
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: "KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz"

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini belirtti.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini belirtti.

Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: 'KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz' - Son Dakika

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