Devlet desteği alan çiftçi, köyüne istihdam getirdi - Son Dakika

Devlet desteği alan çiftçi, köyüne istihdam getirdi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı eteklerindeki Özgen köyünde devletten aldığı destekle zeytin ve fıstık yetiştiriciliği yapan Serdar Soysal, kendi köyünde 42 kişiyi istihdam ediyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı eteklerindeki Özgen köyünde devletten aldığı destekle zeytin ve fıstık yetiştiriciliği yapan Serdar Soysal, kendi köyünde 42 kişiyi istihdam ediyor. İhtiyaç sahiplerin mevsimlik işçi olarak il dışına çıkmasını bu yolla engellemeyi başardığını söyleyen Sosyal, "Devletin bu konuda destekleri var. Devlet her konuda vatandaşına ve çiftçisine destek çıkıyor. Bu anlamda çiftçilerin de biraz gayret göstermesi gerekiyor" dedi.

Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerinde bulunan Özgen köyünde 1999 yılında 80 dönümlük arazisinde fıstık yetiştiriciliğine başlayan Serdar Soysal, 2007 yılında da devlet desteğiyle 242 dönüm arazisinde zeytin yetiştiriciliğine başladı. Zeytin bahçesinde 30, fıstık bahçesinde ise 12 işçiyi istihdam eden Soysal, köyünde yaşayan ihtiyaç sahiplerin mevsimlik işçi olarak il dışına çıkmasını bu yolla engellemeyi başardı. Köyde ayrıca sera da kuran Sosyal, burada domates, salatalık ve kavun ekimini de sürdürüyor.

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
'ÜLKE EKONOMİSİNE VE KENDİ EKONOMİMİZE KATKI YAPIYORUZ'

Yaklaşık 3 bin 500 fıstık ağacının olduğunu söyleyen Özgen, burada 12 kişiyi istihdam ettiğini söyledi. 242 dönümlük alanda yetiştirdiği zeytinleri Türkiye'nin birçok iline gönderdiğini aktaran Özgen, burada da 30 kişinin çalıştığını söyledi. Devletin verdiği desteklerle üretimini artırdığını aktaran Özgen, "Ülke ekonomisine ve kendi ekonomimize katkı yapıyoruz. Devletin bu konuda ciddi ciddi destekleri var. İstihdam alanında da yardımcı oluyor. Ürünlerimizi iç piyasaya gönderiyoruz. Devlet her konuda vatandaşına ve çiftçisine destek çıkıyor. Bu anlamda çiftçilerin de biraz gayret göstermesi gerekiyor. Çiftçilik zor bir uğraş ama zamanı geldiğinde ürünü aldığı zaman anlamlı oluyor. Zahmet veriyoruz ama daha sonra bunun karşılığını ve ödülünü alıyoruz. Bölgemizde bu işin yaygınlaşmasını istiyoruz. İnsanların tarıma daha çok önem vermesini istiyoruz" dedi.

Özgen'in istihdam ettiği işçiler ise kendi köylerinde çalışmanın önemine değinerek, bu imkanla mevsimlik işçi olmaktan kurtulduklarını aktardı.


Silopi, Zeytin, Cudi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devlet desteği alan çiftçi, köyüne istihdam getirdi - Son Dakika

Son Dakika

09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 00:14 Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:21 Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok 18:12 Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
14:29
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
13:50
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
13:46
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
13:35
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
12:43
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
12:00
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
11:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 15:47:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet desteği alan çiftçi, köyüne istihdam getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]