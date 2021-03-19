AFYONKARAHİSAR - Devlet desteği alan eski hükümlü ailesinin geçimini büyükbaş hayvanlardan sağlıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü, annesi, eşi ve çocuklarının geçimlerini buradan karşılıyor.

İşlediği bir suçtan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan 44 yaşındaki Mesut Akkan, 2015 yılında tahliye olduktan sonra baba toprağı Cumalı köyüne yerleşti.

Hayatında yeni bir sayfa açmak ve işinin patronu olmak amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğüne giden Akkan, "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Girişimcilik kursunu tamamladıktan sonra hazırladığı proje, İŞKUR Genel Müdürlüğündeki ilgili komisyonca onaylanmasının ardından kendisine verilen nakdi hibeyle 4 büyükbaş hayvan satın alan Akkan, evinin bahçesine kurduğu ahırda hayvanlarına bakmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Akkan, hayvanlarına, deyim yerindeyse, gözü gibi bakıyor.

Akkan, AA muhabirine, babasının vefatıyla köye yerleşme kararı aldığını söyledi.

Köyde babasından kalan arazileri değerlendirmek için hayvancılık işine girmek istediğini belirten Akkan, "Bu işlerin kurulumunu araştırırken, bana Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden verilen bilgiyle İŞKUR'a başvurmam söylendi. Daha sonra bu projeden haberdar oldum." dedi.

Hibe desteğiyle satın aldığı düvelerin doğurması ve daha sonra kendisinin de satın aldığı hayvanlarla, sayıyı 13'e yükselttiğini anlatan Akkan, hayvanların bakımında eşinin de kendisine yardım ettiğini belirtti.

Oğul ve annesi devlete minnettar

Gerek büyükbaş hayvanlarla gerekse onların yavrularıyla ilgilenmesinin kendisini rahatlattığına vurgu yapan Akkan, "Devletin sayesinde 4 büyükbaş düvemiz oldu bir iş sahibi oldum. Memnunuz. Emeği geçenden Allah razı olsun. Geçimimiz buradan sağlanıyor. Bir çocuğum üniversite öğrencisi, diğer oğlum asker, birisi de ilkokulda okuyor. Buradan kazandığım parayla onları okutuyorum. Devamlı bunlarla ilgilenmek gerekiyor. Severek yapıyorum bu işi." ifadelerini kullandı.

Akkan'ın aynı evde yaşadığı annesi Ummahan Akkan da oğlunun bu durumundan memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, "Allah, devletimizi korusun, devlet büyüklerimize de yardımcı olsun. Oğlum onların sayesinde bir iş sahibi oldu. Kendi işini kurarak çalışıp ailesini geçindiriyor." diye konuştu.