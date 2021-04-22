Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı - Son Dakika

Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı

22.04.2021 21:06

Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında Van'da devlet desteği alan eski hükümlü Ömer Oflas, küçükbaş hayvan besiciliği işine başlayarak kendi işini kurdu.

Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı

VAN - Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında Van'da devlet desteği alan eski hükümlü Ömer Oflas, küçükbaş hayvan besiciliği işine başlayarak kendi işini kurdu.

Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu modern infaz sistemi ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, tahliyelerinden sonra meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik yürütülen projeler devam ediyor. Genç yaşta karıştığı bir suç nedeniyle 4 yıl cezaevinde kalan Ömer Oflas, tahliyesinden sonra iş bulamayınca İstanbul'dan köyüne döndü. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteğiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi" hakkında bilgi alarak projeye başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Ömer Oflas, "Devletten aldığım hibe desteğiyle 27 koyun aldım ve 17 tanesi doğum yaptı ve bu şekilde tekrardan hayata tutundum. Böyle bir imkan verilmeseydi belki de tekrardan suça karışabilirdim. Şu an çok şükür işimle ilgileniyorum. Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve İŞKUR Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2020 yılında hazırlanan 246 projeden 115 tanesinin kabul edildiğini hatırlattı. Korona virüs süresince ara verilen eğitim ve iyileştirme çalışmaları ve mesleki kursların pandemi sonrası devam edeceği dile getiren Dönmez, bu konuda proje yazmak isteyen yükümlülere desteklerin devam edileceği bildirildi.

Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı
Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı
Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı
Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı

Denetimli Serbestlik, İstihdam, Adalet, Van, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı - Son Dakika


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