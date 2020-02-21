Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar - Son Dakika

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Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar
6 saat önce
KOCAELİ'de, şirket kurup sigorta için devlet desteği aldıktan sonra şirketi başkalarının üzerine yaparak hileli iflas gösteren ve yaklaşık 3 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
KOCAELİ'de, şirket kurup sigorta için devlet desteği aldıktan sonra şirketi başkalarının üzerine yaparak hileli iflas gösteren ve yaklaşık 3 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, şirket kurup sigorta için devlet desteği aldıktan sonra bu şirketi başkalarının üzerine yaparak hileli iflas etmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' yapan kişileri takibe aldı. Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yaklaşık 3 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.K., K.G., İ.G., O.K. ve A.Ö. gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
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