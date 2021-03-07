Devlet desteği eski hükümlüyü kendi işinin patronu yaptı - Son Dakika

Devlet desteği eski hükümlüyü kendi işinin patronu yaptı

07.03.2021 11:05
Devlet desteği eski hükümlüyü kendi işinin patronu yaptı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan eski hükümlü Mükerrem Güleç, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) ve Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı destekle işinin patronu oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan eski hükümlü Mükerrem Güleç, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) ve Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı destekle işinin patronu oldu.

Daha önce bir giyim mağazasında çalışarak geçimini sağlayan 49 yaşındaki Güleç, ticari nedenlerden dolayı girdiği cezaevinde 7 yıl kaldıktan sonra Eylül 2016'da tahliye oldu.

Cezaevinde kaldığı sürede çeşitli kurslara katılan eğitimin alan Güleç, denetimli serbestlik sürecinde de KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursuna katıldı.

Güleç, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden uzmanların desteğiyle Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan "Organik Solucan Gübresi Üretme Projesi" ve KOSGEB Girişimcilik Projesine başvurdu, 18 bin liralık hibe desteği aldı.

Destekle Irlıganlı Mahallesinde solucan gübresi tesisi kuran ve büyüten Güleç, daha sonra Çal ilçesinde de aynı iş için tesis kurdu.

Güleç, gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 4 yıldır yurt içindeki firmalara gübrelerini sattığını anlatarak, yanında 2 kişinin çalıştığını söyledi.

Devlet desteğiyle iş kurmanın ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Güleç, "İşe 160 bin solucanla koyuldum. Şimdi tesisimde 15-20 milyon civarında solucanım var. Konya, Antalya ve Muğla tarafında müşterilerim var. Aylık sıvı olarak 50 ton gübre ve katı olarak 25 ton gübre üretiyorum. Yıllık yaklaşık cirom 200 bin lira civarında." ifadelerini kullandı.

Kadınlara, hiçbir şeyden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Güleç, "Ben çok zorlu yollardan geçtim. Bir kadın olarak yalnız başıma hareket ettim. Devletimin desteğini arkama aldım." dedi.

Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Kamil Demir ise hükümlülerin topluma tekrar kazandırılması için ıslah ve rehabilitasyon çalışması yürüttüklerini ifade etti.

Pamukkale, Türkiye, Denizli, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteği eski hükümlüyü kendi işinin patronu yaptı - Son Dakika


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