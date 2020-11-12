Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu

KÜTAHYA'da tuttuğu balıkları satarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Serpil Büyükköse'nin (34) hayatı, Genç Çiftçi projesi kapsamında hibe edilen 34 koyunla değişti. İki yıldır hayvancılıkla evini geçindiren ve bir de traktör alan Büyükköse, köydeki diğer kadınlara da örnek oldu. Biberonla beslediği kuzularına çocukları gibi baktığını ifade eden Büyükköse, "İki senedir koyunlara ve kuzulara bakıyorum. Kuzuları satıyoruz ve onlarla geçim sağlıyoruz. Kuzuları satıp, traktör aldık. Koyun işi bizim için bir geçim kaynağı oldu" dedi.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sofça köyünde yaşayan ve tuttuğu balıkları satarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Serpil Büyükköse, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçi' projesini öğrenerek başvuruda bulundu. Proje kapsamında kendisine hibe edilen 34 koyun ise Büyükköse'nin hayatını değiştirdi. Balıkçılığın yanında hayvancılık da yapmaya başlayan Büyükköse, koyunlardan doğan kuzuları satarak ev geçirmenin yanı sıra traktör alarak çiftçiliği de sürdürdü.

34 KOYUN 40 TANE KUZULADI

Hibe projesi sayesinde kendi ayakları üzerinde duran ve hayvancılığı geçim kaynağı olarak yapmaya başladığını ifade eden Serpil Büyükköse, "Başvurduğum projede hibe sadece köyde bana verildi. Koyunları aldık, 40 tane kuzusu oldu. Bu 40 kuzunun 30 tanesini sattım. Geriye 10 tanesi kaldı. Genç Çiftçi Projesi kapsamında sadece kuzusunu satabilirsin dediler. Ben de bunları besliyorum, bakıyorum. Bu projeyi çıkardıkları için devletime çok teşekkür ederim. Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ve valiliğimize sonsuz teşekkür ederim. İki senedir de koyunlara ve kuzulara bakıyorum. Kuzuları satıyoruz ve onlarla geçim sağlıyoruz. Kuzuları satıp, traktör aldık. Koyun işi bizim için bir geçim kaynağı oldu. Hayvancılığı çok seviyorduk. Çocuklar falan çok mutlu olduk" dedi.

KUZULARINI BİBERONLA BESLİYOR

Devlet tarafından kendisine verilen 34 koyundan doğan kuzuları biberonla besleyip, çocukları gibi bakan Büyükköse, köydeki diğer kadınlara da örnek olduğunu söyledi. Kendi projesinin ardından diğer köylü kadınlarında hibe desteğine başvurularda bulunduğunu kaydeden Serpil Büyükköse, "Bir tane koyunumuz beşiz doğurdu. Biri öldü 4 tane kaldı. Annesinin sütü yetmiyor. Biberonla mama veriyorum. Üç tane koyun daha doğurdu onlarda ikiz oldu. İleride daha da doğuracaklar var. Kurban'da bunları satıp geçim kaynağı oluyor. Ben hayvancılığı herkese öneriyorum. Köyümüzde birkaç kadınımız var. İnek sütünü sağıyorlar. ORKÖY desteğinden 2-3 kişiye daha hibe verildi. Onlarda bana bakarak örnek aldılar. Herkese öneriyorum. Kadınlar evde boş durmasın, bir şeyler mutlaka yapsınlar" diye konuştu.