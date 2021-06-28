Devlet Desteği ile Bölgenin En Büyük Tesisini Kurdu - Son Dakika

Isparta'da yaşayan daha önce ise küçük çapta çiftçilikle uğraşan Kadriye Pala isimli kadın girişimci ailesinin yönlendirmesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile kendi mantar işletmesini hayata geçirdi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu beraberinde TKDK il koordinatörü Süleyman Gülcü ile birlikte 3 milyon 200 bin lira maliyetle kurulan ve bölgenin en büyük mantar üretim tesislerinden biri olan işletmeyi ziyaret ederek, ürettim alanlarını inceledi.

2 Bin metrekare ve yıllık 600 ton mantar üretme kapasiteli üretim durumuna göre 35 kişiye kadar istihdam sağlandıklarını belirten Kadriye Pala, hedefinin salamura ve kompost tesisi kurmak olduğunu söyledi. Pala; 3 milyon 200 bin liraya mal olan tesisin yaklaşık 2 milyon lirasını devlet desteği ile gerçekleştirdiklerini belirterek ziyaretinden dolayı Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer ilgilere teşekkür etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun IPARD destekleri kapsamında 'Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi' alanında yüzde 50 hibe desteği ile kurulan 14 odalı tesiste, üretilen mantarlar İstanbul başta olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.

Isparta ve çevre bölgesinde gerek alanı gerekse teknolojisiyle örnek bir tesis olan alanı her dönem Halk Eğitim Merkezi'nde mantar yetiştiriciliği eğitimi alan kursiyerler ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında mantar üretiminin tüm aşamalarını yerinde gören kursiyerler, üretim için büyük deneyim kazanıyor.