Devlet desteği ile kurulan bahçelerde çilek hasadına başlandı - Son Dakika

Muş'un Hasköy ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kurulan 80 çilek bahçesinde hasada başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nahit Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıldır ilçede çilek üretildiğini söyledi.

Tarımda söz sahibi olmak istediklerini anlatan Aykut, "Burada üretilen çilek marketlerde satışa sunulmakta. Çilekler hem aromatik hem de lezzet bakımından çok tercih edilmekte. İlçe genelinde mayıs ayından itibaren hasadına başlayan çilek ekim ayı sonuna kadar devam ediyor." dedi.

Çiftçi Seyithan Saçu da devlet desteğiyle 2 bin 500 metrekare arazide kurduğu çilek bahçesinde yılın birinci hasadını yapmaya başladığını belirtti.

Bahçelerin gelir kaynağı haline geldiğini ifade eden Saçu, "Hava koşullarına göre yılda 4 kez hasat yaparak, 4 ton civarında ürün alıyoruz. Yıllık olarak yaklaşık 100 bin lira getirisi var." şeklinde konuştu.