Devlet desteği ile süt işletmesi kurdu - Son Dakika

Devlet desteği ile süt işletmesi kurdu

Niğde'nin Çukurkuyu kasabasında devlet desteğiyle inek çiftliği kuran Mahmut Şahin, hem kasabaya hem de Niğde ekonomisine katkı sağlıyor.

Devlet desteği ile süt işletmesi kurdu, System.String[]

Niğde'nin Çukurkuyu kasabasında devlet desteğiyle inek çiftliği kuran Mahmut Şahin, hem kasabaya hem de Niğde ekonomisine katkı sağlıyor.


Devlet desteği olmadan bu işletmelerin kurulumunun zor olduğunu ifade eden Şahin, bunların haricinde süt, yem ve birçok destek aldığını söyledi. Kurulan tesiste ineklerin süt veriminin artırılmasında etki edecek şekilde pembe boya yaptıran Şahin, "2 yıl önce hibe başvurusunda bulundum ve devletten bina ve ekipman desteği aldım. Kasabadaki bu bölge yüksek kesimde olduğu için özellikle bu bölgeyi seçtik, sel ve afet olmasın diye. Kasım ayında inşaata başladık, 6 ayda tesisi kurmuş olduk. Tesisi, 50 baş kapasiteli olarak proje yaptık ancak kapasiteyi 150 baş hayvan alabilir şekilde büyüttük. Bu ülke için üretmek lazım. Herkesin bu işi yapması lazım ama devlet olmazsa, devlet desteği olmazsa çiftçi olmaz. Yonca ektim destek alacağım, iyi tarımdan da destek alıyorum, her şeyden destek alıyorum. İyi tarım yapıyoruz, o yüzden malımızı çok rahat satıyoruz" dedi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise devlet desteğiyle kurulan tesiste süt hayvancılığı yapıldığını ifade etti. Tesisin 150 başlık hayvan kapasitesi olduğunu ve 400 bin lira hibe desteği sağlandığını söyleyen Müdür Baş, "İşletme toplam bir milyon liraya mal oldu. Kapasite artırmaya müsait bir işletme. Şu an tesiste yaklaşık 80 büyükbaş hayvan var. Devletimiz, tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde ekonomik anlamda, destek veriyor" diye konuştu. - NİĞDE

Mahmut Şahin, Çukurkuyu, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteği ile süt işletmesi kurdu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Borsa güne yükselişle başladı Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak         
19:29
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek         
19:28
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı         
19:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı         
19:16
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı         
19:03
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur         
19:02
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı         
18:47
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:47
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı         
18:45
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı         
18:35
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor         
18:22
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı         
18:19
Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu         
18:19
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı         
18:07
e-Devlet'te uygulamaya giren e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek         
17:57
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu         
17:51
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi         
17:31
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı         
17:30
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü         
17:26
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor         
17:15
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı         
17:13
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı         
17:13
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti         
17:08
AK Parti, Meclis'te AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti         
17:05
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi         
17:05
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler         
16:58
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı 2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı         
16:58
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi 9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi         
16:55
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı         
16:55
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 19:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet desteği ile süt işletmesi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]