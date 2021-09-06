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Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı - Son Dakika

Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı

06.09.2021 13:27
Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı, System.String[]

Yozgat'ta son 2 yılda çiftçiye sağlanan devlet desteğiyle üretildiği alan yüzde 30 artan ayçiçeği hem üreticiye kazanç sağlıyor hem de tarlaları sarıya boyayan görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Yozgat'ta son 2 yılda çiftçiye sağlanan devlet desteğiyle üretildiği alan yüzde 30 artan ayçiçeği hem üreticiye kazanç sağlıyor hem de tarlaları sarıya boyayan görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan ve ekilebilir arazi olarak 5. sırada yer alan Yozgat'ta devlet desteğiyle bitkisel ürün çeşitliliğinde artış yaşanıyor. Son iki yılda üretim alanı en fazla artan ürünlerin başında gelen ayçiçeğinin hasadı da başladı. Ayçiçeği, eylül ayı başında çiftçiler tarafından hasat ediliyor. Hasadın ardından kurutulan ve hazır hale gelen ayçiçeği işletmecilere yağlık ve çerezlik olmak üzere satılıyor.

Tarlaları sarıya boyayan görüntüsüyle dikkat çeken ayçiçeği, görsel şölen sunarken kimi vatandaşlar da sarının farklı tonlarına bürünen ayçiçeği tarlalarında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bin dönüm alana ayçiçeği ektiğini söyleyen üretici Nevzat Akyol, "Yozgat'ta kuraklık ciddi oranda etkili oldu. Nohut ektik, ekin ektik kuraklık nedeniyle olmadı. Biz de yağlık ayçiçeği ektik. Kıraç şartlarda da ekilebildiği için iki senedir ekiyoruz. Önceden 10 yıldır çerezlik çekirdek ekiyorduk. Ayçiçek yağı fiyatları yüksek olduğu için bunu denedik. Geçen sene üründen verim elde edince köyümüzde de 7-8 bin dönüm alana ayçiçeği ekildi. Biz de bin dönüm alana ektik. Bu sene 50-60 ton arası verim bekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ise son iki yıldır çiftçiye Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Yozgat ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri ve ekilebilir arazi olarak da 5. sıradayız. Son 2 yıldır bakanlığımızın Bitkisel Üretim Geliştirme Projelerini uyguluyoruz. Bunlardan birisi de ayçiçeği projesi. Geçen yıl bin 500 dekarda 750 kilo tohum dağıtımımız oldu. Bununla ilgili vatandaşa örnek olan deneme parselleri kurma aşamasında 19 üreticimizle bu projemizi uyguladık. Bu yıl yine bakanlığımız aynı proje ile bize 2 ton tohum gönderdi, bu tohumlarla 60 üreticimize tohum desteği sağladık. Proje alanımızı 4 bin dekara çıkardık. 2 yıldır yaptığımız projeler bölgede sinerji oluşturdu" şeklinde konuştu.

Geçen yıl 70 bin dekar olan Ayçiçek ekim alanının bu yıl yaklaşık 100 bin dekara yükseldiğini belirten Özkaya, "Geçen yıl 8 bin ton olan üretimimiz de yaklaşık 14-15 bin tona yükselecek. Bugünlerde hasadımız başladı böyle bir rekolte beklentimiz var. Ayçiçeğinin kıraçta ve rakımı yüksek olan bölgelerde üretilmesini tavsiye ediyoruz. Son iki yıldır yağışların yaz aylarına kaymasından dolayı da rekoltede çok fazla düşüşler olmadı, beklediğimiz verimi alacağız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı
Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı
Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı
Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı
Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı
Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı
Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı
Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı

Türkiye, Yozgat, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı - Son Dakika Ekonomi


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