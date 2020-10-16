Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek

16.10.2020 11:42
Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek, System.String[]

Siirt'te devlet desteği ile yapımı süren Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı devam ediyor.

Siirt'te devlet desteği ile yapımı süren Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı devam ediyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle beraber ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacağı ve 3 bin kişinin istihdam edileceği bildirildi.

Siirt Organize Sanayi Bölgesinde Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı devam ediyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle beraber 3 bin kişinin burada istihdam edileceği ayrıca ülke ekonomisine de yılda 250 milyon dolar katkı sağlayacağı öğrenildi. İnşası süren tesiste incelemede bulunan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye'deki en büyük çinko yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağını söyledi. Aktay, "Bu çinko fabrikasında yılda birinci fazda 50 bin ikinci fazda 90 bin tonluk bir üretim gerçekleştirilecek. Bu da Türkiye'nin ihtiyacını dışardan ithal ettiği çinkonun yüzde 60'ına tekabül ediyor. Bunun dış ticaret açığımıza yaklaşık 250 milyon dolar katkıda bulunacağını söyleyebiliriz. Bu tesiste ilk etapta 500 kişi sadece fabrikada, ham maddenin tedarik sürecinde madenlerde bu işin nakliyesinde çalışacak insan sayısı 3 bin olacak. Bunun tabi ki oluşturacağı katma değerden çarpandan bahsetmiyorum. Onun kuşkusuz etkisi daha iyi boyutlarda olacaktır" dedi.

"102 milyon dolarlık bir yatırım paketiyle buradayız"

Lineer Metal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman da çinko fabrikasını memleketi Siirt'te kurmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Baydarman, "Burada yapılan çinko yatırımı Türkiye'nin ilk ve stratejik yatırımlarından biridir. O açıdan bizim için daha bir önem kazanıyor. Bizim grubumuz kimya sektöründe madencilik, petrol tesisleriyle Türkiye'nin değişik yerlerinde faaliyet göstermekte. Halihazırda 7 fabrika çalışıyoruz. Fakat burada yaptığımız tesis bizim için çok kıymetli çok önemli hem bölge açısından hem de bölgenin kalkınması açısından hem Türkiye'nin 2023 vizyonunda ki ham madde ve tedariğini sağlanması ve yükselmesi açısından çok önemli kıymet arz etmekte. Bu fabrikada önemli olan nokta istihdam noktası onu ön plana çok çıkardık. Gerek Siirt'te gerek Hakkari de direk ve dolaylı olarak 3 bin kişiye yakın istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bunu aile olarak düşünmeniz çok önemlidir. 102 milyon dolarlık bir yatırım paketiyle buradayız. Toplamda 2021 yılında yapacağımız yatırımlarla 158 milyon dolarlık bir yatırımı tamamlamış olacağız burada ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİİRT

Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek
Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek
Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek
Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek
Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek
Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek
Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek

İstihdam, Türkiye, Metal, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika Ekonomi

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