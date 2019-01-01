Devlet Desteği Verdi, Siirt'te 750 İş Yeri Açıldı

Siirtli esnaflar, ne yıl içerisinde dövizin yükselmesini ne de "ekonomik kriz" yaygaracılarını dinledi.

Siirtli esnaflar, ne yıl içerisinde dövizin yükselmesini ne de "ekonomik kriz" yaygaracılarını dinledi. Kentte devletin de çeşitli desteklemeleriyle bu yıl içerisinde 750 yeni iş yeri açıldı. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu, devlet tarafından verilen desteklerin 2019'da da devam etmesini istedi.



Enflasyonla mücadelede devletinin yanında duran Siirt esnafı, devletin de sağladığı desteklerle kentte bir yıl içerisinde 750 yeni iş yeri açtı. Destekler sayesinde birçok kişinin borçlarını kapatarak, üretime devam ettiğine dikkat çeken esnaf, bunun 2019'da da sürmesini istedi.



Siirt Esnaf Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu, devletin cansuyu kredisiyle esnafın yükünü hafiflettiğini belirtti. 2019'da da desteklerin verilmesinin yeni iş yerlerinin açılmasına katkı sağlayacağını anlatan Koyuncu, bazı taleplerinin olduğunu ifade etti. Esnafın iş yapabilmesi için cumartesi ve pazar günleri er ve erbaşların çarşıya inmelerini ve kente acemi birliği kurulmasını istediklerini dile getiren Koyuncu, "Bunlar olursa Siirt esnafı rahat bir nefes alacaktır. Türkiye'yi omuzlarında taşıyan esnaftır. Türkiye'nin bel kemiği esnaftır. Biz Türkiyemize güveniyoruz. Türkiyemize güvenimiz sonsuzdur. Huzurumuz var Siirt'te. Eskisi gibi değil, çok güzel çalışabiliyoruz. Burada biz devletimize minnettarız, teşekkür ediyoruz" dedi.



Esnafın Türkiye'nin sağ kolu olduğunu söyleyen Koyuncu, "Bunun da kanıtı, Ulu Önder Atatürk'ün 'Esnaf en büyük kitlemizdir' sözüdür. Demiş ki, 'Herkes milletvekili, başbakan, bakan olabilir ama esnaf olamaz.' Esnaf kendi çabasıyla çalışıp kazanmış olduğu paranın yüzde 10'nu vergiye ödemektedir. Biz bununla övünüyoruz. Vergimizi ödemekle gurur duyuyoruz. Ödediğimiz her kuruş vergi bizim önümüze hizmet olarak geri dönüyor. Devletin yapmış olduğu yollar, hastaneler, okullar, barajlar bizim ödediğimiz vergilerle oluyor. Biz buna seviniyoruz. 2018'i atlattık. İyisiyle kötüsüyle yeni bir yıla gireceğiz. Bu yeni yılın esnafımıza, Türkiyemize hayırlara vesile olması dileğiyle bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.



"Borçlu esnaf yeniden üretime başladı"



Yıllardır Siirt'te esnaflık yapan İsmet Ertaş, devletin verdiği krediyle birçok esnafın borçlarını kapatarak üretime tekrardan başladığını dile getirdi. Kentte 30 yıldır esnaflık yaptığını dile getiren Ertaş, "2018'de devletimizin vermiş olduğu KOBİ kredileri, ücretsiz krediler konusunda daha fazla destek olmasını bekliyorum. 2019'da bunların devam etmesini diliyorum. KOBİ'lerle, tüketici kredileriyle devam etmesi durumunda esnafın yükü hafifleyecektir" ifadelerini kullandı.



Siirt'te geçmiş yıllarda askerlerin çarşı iznine çıkarak esnafa iyi bir gelir sağladığını söyleyen Kemalettin Delek adlı esnaf, şunları kaydetti:



"Küçük esnafı ayakta tutabilmek için bizim buradaki tugay komutanından hafta sonları askerlerimizi çarşılara indirmesini istiyoruz. Şükürler olsun eskisi gibi değil. Huzur var Siirt'te. O asker kardeşlerimiz de Siirt'teki ucuzculuktan faydalanarak, en azından Siirt fıstığı, battaniyesi, Pervari balını ailelerine rahatlıkla gönderebilirler. Ticaretlerini, alışverişlerini de yapabilirler. Bu da esnafa katkı olur." - SİİRT

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