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Devlet desteğiyle 60 yaşında çilek üretimine başladı

9 dakika önce

Giresun'un Alucra ilçesi Günügüzel köyünde yaşayan Şaziye Karslıoğlu, 20 bin liralık destekle 1600 rakımlı köyünde çilek bahçesi oluşturdu.

Devlet desteğiyle 60 yaşında çilek üretimine başladı, System.String[]

Giresun'un Alucra ilçesi Günügüzel köyünde yaşayan Şaziye Karslıoğlu, 20 bin liralık destekle 1600 rakımlı köyünde çilek bahçesi oluşturdu.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesine başvuran 60 yaşındaki Karslıoğlu, aldığı 20 bin lira destekle geçen yıl, Günügüzel köyündeki 4 dönümlük arazisine çilek ekti.

Bu yıl mayıs ayında bahçesinden ilk çilekleri toplayan Karslıoğlu, eylülde de ikinci hasada başladı. Yıl sonuna kadar üçüncü kez ürün toplayacak Karslıoğlu, bahçesinden bu yıl 10 ton verim almayı hedefliyor.

Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine ait arazide çocuklarıyla birlikte tarım ve hayvancılık yaptığını söyledi.

Çilek üretimi için geçen yıl Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu ve "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında destek talebinde bulunduğunu anlatan Karslıoğlu, başvurusunun kabul edilmesiyle 20 bin liralık destek aldığını ifade etti.

Bu yıl ilk kez çilek hasadı yaptığını belirten Karslıoğlu, "Geçtiğimiz mayıs ayında ilk ürünümüzü hasat ettik. Eylül ayında da ikinci hasat için bahçeye girdik. Yıl sonuna doğru üçüncü kez ürün toplamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çilek toplamak için yüzlerce kilometre yol kat edip gelen var

Karslıoğlu, çileklerinin ününün her geçen gün hızla yayıldığını, insanların yüzlerce kilometre yol kat ederek bahçesinden taze taze çilek yemek için geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:


"Sosyal medya üzerinden pazarlama ağı kurduk. Sipariş vermek isteyenler sosyal medya üzerinden bize ulaşıyor. Otobüsler ya da tanıdıkları vasıtasıyla ürünlerini kendilerine ulaştırıyoruz. Yine çevre ilçe ve illerden de yoğun taleplerle karşılaşıyoruz. İnsanlar yüzlerce kilometre yol kat ederek bahçemize geliyor, dalından kopardıkları çilekleri taze taze yiyorlar."


Çileğin bir kilogram fiyatının 15 lira olduğunu aktaran Karslıoğlu, "Ürünümüze büyük rağbet var. Yaklaşık 10 ton rekolte beklentimiz var. Çileğin bir kilogramını 15 liradan satıyoruz. Bu yıl yaklaşık 150 bin lira gelir sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Giresun, Alucra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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