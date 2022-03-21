Devlet desteğiyle açtığı iş yeriyle ev hanımlarına örnek olmak istiyor - Son Dakika
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Devlet desteğiyle açtığı iş yeriyle ev hanımlarına örnek olmak istiyor

21.03.2022 12:04
Devlet desteğiyle açtığı iş yeriyle ev hanımlarına örnek olmak istiyor

Afyonkarahisar'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle iş hayatına atılan Nazlı Karayel, yaptığı haşhaşlı hamur işleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Afyonkarahisar'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle iş hayatına atılan Nazlı Karayel, yaptığı haşhaşlı hamur işleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor.

İlkokul mezunu, bir çocuk annesi ev hanımı 48 yaşındaki Karayel, kendi işini yapma hayalini gerçeğe dönüştürmek için eşi Ahmet Karayel ile araştırma yaptı.

KOSGEB girişimcilik kursundan aldığı sertifika ve hibe desteğinin ardından İscehisar ilçesinde katmer dükkanı açan Karayel, lezzetli ürünlerini herkesin tatması için işini daha da büyütmek istiyor.

Nazlı Karayel, AA muhabirine, kendi işinin patronu olabilmek için başvurduğu KOSGEB kursuyla hayatının değiştiğini, kendisini birden iş hayatının içinde bulduğunu söyledi.

Daha önce ailesi için hazırladığı hamur işlerini, açtığı iş yeriyle insanlarla da paylaştığını aktaran Karayel, müşterilerinin kentin yöresel ürünü haşhaşlı katmeri çok severek yediğini dile getirdi.

"Ev hanımlara sesleniyorum, çalışmak çok güzel"

İlçe dışından da çok fazla sipariş aldığını vurgulayan Karayel, kazandığı parayla aile bütçesine katkıda bulunmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

15 yaşında hamur işleriyle uğraşmaya başladığını belirten Karayel, şöyle konuştu:

"Altı ay önce açtığım iş yerimde her şey istediğim gibi ilerliyor. Mahalle kadınları bile çok ilgi gösteriyor. Fabrikalara, iş insanlarına çok fazla satıyoruz. Burada katmer başta olmak üzere, bükme, patatesli, peynirli gözleme yapıyorum. Sabah çok erken saatlerde çalışmaya başlıyor, akşama kadar devam ediyorum. Ev hanımlarına sesleniyorum, çalışmak çok güzel. İsteyen varsa gelsin çalışalım. İşimi büyütmek istiyorum. Her kapıya bir ekmek olsun. Kadınlar evde oturmasınlar. Para kazanmak güzel bir şey. Bir de kendi alın terinizle olursa daha güzel oluyor."

Eşinin en büyük destekçisi oldu

Eşine her türlü desteği veren Ahmet Karayel de (57) KOSGEB desteğinin ardından iş yeri açma kararı aldıklarını kaydetti.

İşlerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Karayel, "Ben emekli olduktan sonra eşime yardımcı oluyorum. İşlerimizi büyütünce ev hanımlarına daha rahat istihdam sağlarız." dedi.

Müşterilerden Adem Çibik, ilçenin böyle bir iş yerine ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Nazlı ablanın yaptığı ürünler çok güzel. Kadınların böyle iş yeri açmaları güzel bir şey. Umarım diğer ev hanımlarına da örnek olur." ifadelerini kullandı.

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Araştırma, Karahisar, Hisarcık, Orta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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