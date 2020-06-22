Devlet desteğiyle aldıkları sayıda koyunu, sürülerini genişletince bağışladılar

Tokat'ın Artova ilçesinde Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak 40 koyun sahibi olan ve aldıkları hayvanları sürüyü genişletince bağışlayacakları sözü veren Gülender ve Nuh Balcı çifti, ihtiyaç sahibi iki ailenin yüzünü güldürdü.

2016 yılında Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Balcı çifti, 40 koyun almaya hak kazandı.

Çift, koyunları alırken İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk'e "ilerleyen yıllarda aldıkları sayıda 40 koyunu hibe edeceklerine" dair söz verdi.

Yaklaşık 4 yılda koyunlarının sayısı 100'ü geçen Balcı çifti, sözlerini yerine getirerek, 2 aileyi mutlu etti.

Balcı çiftinin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim ettiği 40 koyun, aynı köyde yaşayan Mediha ve Hasan Bal ile Zahide ve Tayyar Bal çiftine verildi.

Bu aileler de 3 yıl sonra durumları iyi olmayan çiftçilere 20'şer koyun hediye etmek için söz verdi.

İbrahim Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında Bakanlığın Genç Çifti Projesi kapsamında çiftçilere koyun verildiğini hatırlattı.

Projeden yararlanan Gülender ve Nuh Balcı çiftinin koyunları aldıklarında kendilerine söz verdikleri ifade eden Türk, "Balcı çifti 4 yıl sonra sözlerini yerine getirdi. Bizi aradılar ve '40 kuzumuz hazır. Bunları ihtiyacı olan birisine verirseniz seviniriz.' dediler. Ben öncelikle çiftimizin birilerini bulması taraftarıydım. 'Bunu devletimiz bulsun' dediler. Tek hane yerine iki hanenin faydalanmasının daha güzel olacağını düşündüm." dedi.

Koyunları hediye ettikleri Mediha ve Hasan Bal çiftinin daha önce çok istemelerine rağmen şartları yerine getiremediği için projeden yararlanamadıklarını belirten Türk, bağışlanan koyunların 20'sini bu çifte, diğer 20'sini de yine ihtiyaç sahibi başka bir çifte verdiklerini aktardı.

Nuh Balcı da "Biz koyunları alırken bağış yapmak için niyet etmiştik. Şükürler olsun, Allah'ım bize nasip etti. Çok mutluyum." dedi.

Koyunları alan çiftçilerden Tayyar Bal da "Öncelikle bu projeyi hazırlayan devletimizden ve Balcı ailesinden Allah razı olsun. Biz de ilerleyen yıllarda başka bir arkadaşımızın yararlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Hasan Bal ise İbrahim Türk kendilerini aradığında evlerinin adeta bayram yeri gibi olduğunu dile getirerek, çok sevindiklerini sözlerine ekledi.