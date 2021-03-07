Devlet desteğiyle arıcılık yapan kadın girişimci, markalaştırdığı ürünlerini pazarlıyor - Son Dakika

Devlet desteğiyle arıcılık yapan kadın girişimci, markalaştırdığı ürünlerini pazarlıyor

07.03.2021 10:59
Devlet desteğiyle arıcılık yapan kadın girişimci, markalaştırdığı ürünlerini pazarlıyor, System.String[]

Yalova'da Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak kilogramı 7 bin lira olan arı sütü üretimine başlayan Rukiye Dağ, bununla beraber ürettiği diğer ürünleri de markalaştırarak e-ticaret sitesinden satışa sunuyor.

Yalova'da Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak kilogramı 7 bin lira olan arı sütü üretimine başlayan Rukiye Dağ, bununla beraber ürettiği diğer ürünleri de markalaştırarak e-ticaret sitesinden satışa sunuyor.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde 60 kovanla başladığı arıcılıkta bugün 250 kovana ulaşan Dağ, sadece bal üretmekle yetinmeyerek doğal 6 ürünü markalaştırdı.

Özellikle kilogramı 7 bin lira olan arı sütü üretimiyle Türkiye'nin sayılı üreticileri arasına girmeyi başaran Dağ, arı sütü, propolis ve çeşitli bitkiler kullanarak yaptığı kremle adından söz ettiriyor.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen taleplere yetişmeye çalışan Dağ, eşi Ahmet Dağ'ın desteğiyle işini her geçen yıl büyütmeye devam ediyor.

Dumlupınar Üniversitesi Tekstil Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre tekstil sektöründe çalışan Dağ, AA muhabirine, çocuk sahibi olduktan sonra mesleği bıraktığını anlattı.

Yeniden iş hayatına dönmek istediğinde bu kez farklı bir iş tercih ettiğini belirten Dağ, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak arıcılığa başladığını söyledi.

Dağ, doğal ürünlere merakı olduğunu ifade ederek, "Doğaya, doğal ürünlerin gücüne aşığım. Hayat tarzımı işim yapmak istedim. Bu yüzden 2015 yılında arıcılık sektörüne girdim. Çocuklarıma ve gelecek nesil için faydalı ürünler yapmak istedim. Devlet desteğinden ve projelerden yararlandım." diye konuştu.

-Azmetti, Türkiye'nin sayılı arı sütü üreticisi arasına girdi

Bal, propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünlerini ürettiğini ifade eden Dağ, Türkiye'nin arı sütü üretiminde sayılı işletmeleri arasında yer aldığını söyledi.

Arı sütü üretiminin çok zahmetli bir iş olduğunu ve bu konuda eşinin kendisine destek verdiğini söyleyen Dağ, arı sütünün perakende kilogram fiyatının 7 bin liradan başladığına dikkati çekti.

Dağ, kimyasal ürünleri tercih etmediğini ve bu nedenle de doğal bir cilt kremi yapmak istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bal mumu, polen ve bal ile arılarımızın yanında yetişen papatya ve kantaron gibi bitkileri toplayarak kendime bir cilt besini, kremi yaptım. Kendim bu doğal arı ürünlerini birleştirip krem formunda cildime sürdüm. Birçok özelliği de barındırdığı için arkadaşlarımdan olumlu cevaplar aldım. Kendilerine de yapmamı istediler. Bu şekilde başladı."

Kadınlara iş hayatında tavsiyeler bulunan Dağ, "Kadınlarımız hayallerinin peşinden gitmeli. Hayallerin peşinen gitmeye korkmayın. Hayalinizin peşinden gitmek için de süper gücün gelmesini beklemeyin. Çünkü süper güç sizsiniz. Gücünüzün farkında olun." ifadelerini kullandı.

Çiftlikköy, Türkiye, Yalova, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle arıcılık yapan kadın girişimci, markalaştırdığı ürünlerini pazarlıyor - Son Dakika


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