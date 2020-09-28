Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor - Son Dakika

Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor

Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde devletin sağladığı arsa desteğiyle kurulan kapı üretim fabrikası, aylık 4 bin kapı üreterek komşu ülkelere gönderiyor.

Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor

BİTLİS - Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde devletin sağladığı arsa desteğiyle kurulan kapı üretim fabrikası, aylık 4 bin kapı üreterek komşu ülkelere gönderiyor.

Bitlis'in Rahva mevkiindeki OSB'de bulunan kapı üretim fabrikası, bin 500 metrekare alanda üzerine faaliyet gösteriyor. İşletmeci Harun Sıpor, fabrikada 40 kişiyi istihdam ettiklerini ifade ederek, üretilen kapıların bölge illerine ve komşu ülkelere gönderildiğini belirtti. Fabrikada ev içi oda kapıları ürettiklerini anlatan Sıpor, en son model teknoloji ile birinci kalite malzemeler kullandıklarını söyledi. Harun Sıpor, "Devletten aldığımız arsa desteği ile hem işletmemizi büyüttük hem de istihdama katkı sağladık. Fabrikamızda 40 kişi çalışıyor. Hem iç pazarda hem de dış pazarda büyüyen bir firma olmak istiyoruz. Bölge illerimiz Hakkari, Iğdır ve Şırnak olmak üzere Irak, Dohuk, Erbil ve Azerbaycan'a kapı ihraç ediyoruz. Devletin verdiği teşvik ile bu yıl OSB'de üretim alanımızı oluşturduk. Tamamen son teknoloji makinelerle çalışıyoruz. Amacımız daha kaliteli ve daha düzgün imalat yapabilmek" diye konuştu.

İlerleyen zamanlarda hem üretim hem de istihdam alanını daha genişletmek istediklerini ifade eden Harun Sıpor, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sadece Diyarbakır'da bu şekilde imalat yapan bir fabrika var. Bizimde amacımız ilerleyen zamanda üretim ağımızı genişletmek ve buna dayalı olarak istihdamı daha fazla sağlamaktır. Sadece bölge illeri ve komşu ülkeler değil Türkiye'nin hemen hemen yer iline ve diğer ülkelere de ihracat yapmak istiyoruz. Bu nedenle devlet tarafından verilen teşvikler çok önemlidir" dedi.

Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor
Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor

İstihdam, Organize, Bitlis, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle aylık 4 bin kapı üretiyor - Son Dakika Ekonomi

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