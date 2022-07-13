DEVLET DESTEĞİYLE BAŞLADIĞI ÇİLEK ÜRETİMİNDE TALEPLERE YETİŞEMİYOR

AKSARAY'da 6 yıl önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün teşvikiyle 3 dekar alanda çilek üretimine başlayan Ramazan Yeşildal, işlerini büyüterek 8 dekar alana çıkarıp aylık 10 -12 bin lira kazanırken, taleplere karşılamakta zorlanıyor. Yeşildal, "Devletimizin desteğiyle çilek üretimi, benim geçim kaynağım oldu. İl Tarım Müdürlüğü organik ilaçları ücretsiz verdi ve bakımlarında da yardımcı oldular. Burada eşim, oğlumla ailecek çalışıyoruz. 3 dekarla başladığım üretimi bu yıl 8 dekara çıkardım. Bölgemizde çilek verimi çok güzel. Tarlamda suni gübre kullanmadan doğal gübre kullanarak organik çilek üretimi yapıyorum." dedi.

Koçpınar köyünde oturan Ramazan Yeşildal, 6 yıl önce devletin desteğiyle çilek üretimini başladı. 3 dekarla başlattığı üretim alanını 8 dekara çıkaran Yeşildal, ailecek çalışıp, geçimlerini sağlıyor.

GELİR KAPISI OLDU

Satış konusunda sıkıntı yaşamadığını belirten Yeşildal, şunları söyledi: " Devletimizin desteğiyle başladığım çilek üretimi, benim geçim kaynağım oldu. İl Tarım Müdürlüğü organik ilaçları ücretsiz verdi ve bakımlarında da yardımcı oldular. Burada eşim ve oğlumla ailecek çalışıyoruz. 3 dekarla başladığım üretimi bu yıl 8 dekara çıkardım. Bölgemizde çilek verimi çok güzel. Tarlamda suni gübre kullanmadan doğal gübre kullanarak organik çilek üretimi yapıyorum. Satış konusunda ise hiç sıkıntım yok. Şehrimizden ve çevre illerden gelip kendileri toplayıp götürüyorlar. Ben bir pazar aramaya ve götürüp satma gereği duymuyorum. Talepleri yetiştirmeye çalışıyorum. Ayrıca köyden birkaç kadına ailecek ek gelir kapısı oldu. Masraflar çıkınca aylık ortalama 10 ila12 bin lira gelir getiriyor. ?

'16 ÇİFTÇİMİZ ORGANİK ÜRETİM YAPIYOR'

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, devlet desteğiyle 16 çiftçinin organik üretim yaptığını belirtti. Saklav; "2022 yılında organik tarım kapsamında 16 çiftçimiz 217 dekar alanda organik üretim yapıyor. Bunlardan biriside çilek üretimidir. Burada tamamen organik üretim yapıyoruz. Proje kapsamanda 16 çiftçimize gübrelemeyle ilgili tüm ilaçları ücretsiz verdik. Amacımız bu 16 çiftçiyi, 50 çiftçiye çıkarmak ve alanında 500 dekara yükseltmeyi hedefliyoruz. Bizim hedefimiz çiftçilerimizi doğdukları yerde doyurmak. Üreticimizin tüm teknik desteğiyle denetimlerini biz yapıyoruz. Hem çiftçimizin ekonomisine hem de ilimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Hasan Dağı eteklerinde yüksek kesimde yetiştirilen çileğimizin aroması ve lezzeti çok güzel. Aksaray'dan Türkiye'nin 30 iline çilek gönderiyoruz. İlimizde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve kendi üretim yapan çiftçilerimizle beraber 750-1000 dekar alanda yıllık ortalama 3 bin ton üretim yapıyoruz." diye konuştu.