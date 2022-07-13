DEVLET DESTEĞİYLE BAŞLADIĞI ÇİLEK ÜRETİMİNDE TALEPLERE YETİŞEMİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

DEVLET DESTEĞİYLE BAŞLADIĞI ÇİLEK ÜRETİMİNDE TALEPLERE YETİŞEMİYOR

13.07.2022 10:45
DEVLET DESTEĞİYLE BAŞLADIĞI ÇİLEK ÜRETİMİNDE TALEPLERE YETİŞEMİYOR

AKSARAY'da 6 yıl önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün teşvikiyle 3 dekar alanda çilek üretimine başlayan Ramazan Yeşildal, işlerini büyüterek 8 dekar alana çıkarıp aylık 10 -12 bin lira kazanırken, taleplere karşılamakta zorlanıyor.

AKSARAY'da 6 yıl önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün teşvikiyle 3 dekar alanda çilek üretimine başlayan Ramazan Yeşildal, işlerini büyüterek 8 dekar alana çıkarıp aylık 10 -12 bin lira kazanırken, taleplere karşılamakta zorlanıyor. Yeşildal, "Devletimizin desteğiyle çilek üretimi, benim geçim kaynağım oldu. İl Tarım Müdürlüğü organik ilaçları ücretsiz verdi ve bakımlarında da yardımcı oldular. Burada eşim, oğlumla ailecek çalışıyoruz. 3 dekarla başladığım üretimi bu yıl 8 dekara çıkardım. Bölgemizde çilek verimi çok güzel. Tarlamda suni gübre kullanmadan doğal gübre kullanarak organik çilek üretimi yapıyorum." dedi.

Koçpınar köyünde oturan Ramazan Yeşildal, 6 yıl önce devletin desteğiyle çilek üretimini başladı. 3 dekarla başlattığı üretim alanını 8 dekara çıkaran Yeşildal, ailecek çalışıp, geçimlerini sağlıyor.

GELİR KAPISI OLDU

Satış konusunda sıkıntı yaşamadığını belirten Yeşildal, şunları söyledi: " Devletimizin desteğiyle başladığım çilek üretimi, benim geçim kaynağım oldu. İl Tarım Müdürlüğü organik ilaçları ücretsiz verdi ve bakımlarında da yardımcı oldular. Burada eşim ve oğlumla ailecek çalışıyoruz. 3 dekarla başladığım üretimi bu yıl 8 dekara çıkardım. Bölgemizde çilek verimi çok güzel. Tarlamda suni gübre kullanmadan doğal gübre kullanarak organik çilek üretimi yapıyorum. Satış konusunda ise hiç sıkıntım yok. Şehrimizden ve çevre illerden gelip kendileri toplayıp götürüyorlar. Ben bir pazar aramaya ve götürüp satma gereği duymuyorum. Talepleri yetiştirmeye çalışıyorum. Ayrıca köyden birkaç kadına ailecek ek gelir kapısı oldu. Masraflar çıkınca aylık ortalama 10 ila12 bin lira gelir getiriyor. ?

'16 ÇİFTÇİMİZ ORGANİK ÜRETİM YAPIYOR'

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, devlet desteğiyle 16 çiftçinin organik üretim yaptığını belirtti. Saklav; "2022 yılında organik tarım kapsamında 16 çiftçimiz 217 dekar alanda organik üretim yapıyor. Bunlardan biriside çilek üretimidir. Burada tamamen organik üretim yapıyoruz. Proje kapsamanda 16 çiftçimize gübrelemeyle ilgili tüm ilaçları ücretsiz verdik. Amacımız bu 16 çiftçiyi, 50 çiftçiye çıkarmak ve alanında 500 dekara yükseltmeyi hedefliyoruz. Bizim hedefimiz çiftçilerimizi doğdukları yerde doyurmak. Üreticimizin tüm teknik desteğiyle denetimlerini biz yapıyoruz. Hem çiftçimizin ekonomisine hem de ilimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Hasan Dağı eteklerinde yüksek kesimde yetiştirilen çileğimizin aroması ve lezzeti çok güzel. Aksaray'dan Türkiye'nin 30 iline çilek gönderiyoruz. İlimizde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve kendi üretim yapan çiftçilerimizle beraber 750-1000 dekar alanda yıllık ortalama 3 bin ton üretim yapıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı Sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı Aksaray'da bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı Aksaray'da bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVLET DESTEĞİYLE BAŞLADIĞI ÇİLEK ÜRETİMİNDE TALEPLERE YETİŞEMİYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:35 Avro ile aynı seviyede! Erime devam edecek... İşte dolardaki son durum
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
09:28 Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 10:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: DEVLET DESTEĞİYLE BAŞLADIĞI ÇİLEK ÜRETİMİNDE TALEPLERE YETİŞEMİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement