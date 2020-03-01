Devlet desteğiyle başladığı gelinlik üretiminde marka oldu - Son Dakika
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Devlet desteğiyle başladığı gelinlik üretiminde marka oldu

6 saat önce

Tekirdağ'da yaşayan iki çocuk annesi Meral Arsu, aldığı devlet desteğiyle büyüttüğü atölyelerinde yaklaşık 50 kişiyi istihdam ediyor.

Devlet desteğiyle başladığı gelinlik üretiminde marka oldu, System.String[]

Tekirdağ'da yaşayan iki çocuk annesi Meral Arsu, aldığı devlet desteğiyle büyüttüğü atölyelerinde yaklaşık 50 kişiyi istihdam ediyor.

Arsu, yaklaşık 3 sene önce KOSGEB'den aldığı 120 bin lira destekle gelinlik atölyesini büyüttü. Önce sınırlı sayıda gelinlik üreten Arsu, ürünlerinin ilgi görmesi üzerine ürün çeşidi ve sayısını artırdı.

Gelinliklerini Türkiye'nin yanı sıra Kanada'ya da göndermeye başlayan iki çocuk annesi Arsu, bu yıl özel bir televizyon kanalı tarafından düzenlenen "Yılın Enleri" ödül töreninde de "yılın en dikkat çeken gelinlik ve çıkış yapan moda evi" ödülüne layık görüldü.

Arsu, AA muhabirine, başarısının temel sırrının çalışmak olduğunu söyledi.

Küçük yaşlarda sürekli dikiş nakış işleri yapan halasından çok etkilendiğini anlatan Arsu, "Ben de ona özendim. Bir yelek tasarlamıştım kendime. Sonra onu hiçbir yardım almadan diktim. Bu şekilde işe başladım." dedi.

Arsu, KOSGEB desteğiyle adeta nefes aldığını belirterek, "KOSGEB'den aldığım destekle ileriye dönük daha cesur adımlar attım. Bu destek ile projelerimizi genişlettik. Kendimize ihracat hedefi koyduk" diye konuştu.

"İlham kaynağım genç kızların gelinlik hayali"

Gelinlik tasarımını talebe ve genç kızların isteklerine göre yaptığını anlatan Arsu, şöyle konuştu:

"Tasarım yaparken en büyük ilham kaynağım, genç kızların gelinlik hayali. Nasıl bir gelinlik istiyorlarsa ona göre yapmaya çalışıyorum. Tekirdağ ve İzmir'deki atölyelerimizde yaklaşık 50 işçi çalışıyor. Burada tasarlayıp diktiğimiz gelinlikleri Kanada'ya da ihraç ediyoruz. Oradan bizim ürünlere talep var. Yılda yaklaşık bin kadar gelinlik ihraç ediyoruz. Türkiye'deki modayı yurt dışına da tanıtmak istiyorum."

Arsu, ürettiği gelinliklerin fiyatlarının 2 bin 500-20 bin lira arasında değiştiğini, fiyat konusunda işçiliğin belirleyici olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de gelinlik sektöründe çok başarılı gençlerin olduğunu vurgulayan Arsu, sektörde büyüyerek bu gençlere yeni iş imkanları sağlamak istediğini kaydetti.

Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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