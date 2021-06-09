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Devlet desteğiyle besicilik yapan eski hükümlü geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika

Devlet desteğiyle besicilik yapan eski hükümlü geleceğe umutla bakıyor

09.06.2021 11:01

Elazığ'da işlediği suç nedeniyle 8 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Mustafa Bilik, devletin sağladığı hibe desteğiyle besiciliğe başladı.

Elazığ'da işlediği suç nedeniyle 8 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Mustafa Bilik, devletin sağladığı hibe desteğiyle besiciliğe başladı.

Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu modern infaz sisteminin vazgeçilmez unsurlarından olan eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, hükümlü ve tutukluların, suç ikliminden uzaklaşmalarının yanı sıra meslek sahibi olmalarına, tahliyelerinden sonra sosyal hayata daha hızlı uyum sağlamalarına katkıda bulunuyor.

Bu iyileştirme faaliyetlerinden yararlanan eski hükümlülerden biri de Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde yaşayan Mustafa Bilik.

Geçen yıl denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak cezaevinden çıkan ve bir süre iş bulamayan 3 çocuk babası Bilik, Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR'un yürüttüğü "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma" projesine başvurdu.

Proje kapsamında 27 küçükbaş hayvan alan Bilik'in gözü gibi baktığı hayvanların sayısı, doğumlarla ikiye katlandı.

Kentin en büyük hayvan sürüsüne sahip olmayı hedefleyen Bilik, geleceğe umutla bakıyor.

"Yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmiş olmakta"

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AA muhabirine, Türk Ceza İnfaz Hukuku sisteminin sadece suç işleyene ceza uygulamak değil, bunun yanında kişinin rehabilitasyonunu ve yeniden topluma kazandırılmasını da amaçladığını söyledi.

Köse, bu amacı gerçekleştirmek için 2005 yılında Adalet Bakanlığına bağlı kurulan Denetimli Serbestlik müdürlüklerince cezaevinden çıkan hükümlülere, kişiliğine ve işlediği suçun türüne göre psikolojik destek verildiğini aktardı. Hükümlülerin, belli programlar dahilinde birçok seminer, konferans ve kurslara katıldıklarını dile getiren Köse, hem kişiliklerinin gelişmesi hem de sosyal hayata uyumlarının kolaylaştırılması için bir meslek edinmelerinin sağlandığını bildirdi.

Adalet Bakanlığının, diğer bakanlıklar ile de protokoller imzalayarak, imkanlardan hükümlülerin istifade etmesini sağladığını dile getiren Köse, "Adalet Bakanlığının sisteme getirdiği projelerden yararlanarak kendi işini kuran hükümlülerin, İŞKUR aracılığıyla verilen maddi destekle ailelerinin geçimlerini sağlayarak, topluma uyumları kolaylaştırılmakta, yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmiş olmaktadır." dedi.

Köse, bu kişilerden biri olan Bilik'in de tahliye olduktan sonra küçükbaş hayvancılık projesi için Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat ettiğini, geçen yıl 27 küçükbaş hayvan için Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu çalışmayla İŞKUR'dan hibe desteği aldığını, köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşarak huzur ve mutluluk içinde geçimini temin ettiğini vurguladı.

Denetimli Serbestlik Uzmanı öğretmen Sacit Türkel de proje başvurularının haziran ve aralık aylarında olduğunu, hükümlülere bu konuda her türlü kolaylığı sağladıklarını belirterek, Mustafa Bilik'in de doğup büyüdüğü köyde daha önce hayvancılık yaptığı için koyun yetiştiriciliği projesi ile kendilerine müracaat ettiğini aktardı.

Türkel, "27 koyun için hibe desteği aldı. 27 koyundan 25 kuzusu olduğunu söylüyor. Gelecekte inşallah çok daha farklı yerlere gelecek. Ailesinin geçimini kolaylıkla sağlayabilecek. Belki de istihdam sağlayacak." diye konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin. Çok mutluyum"

Proje sayesinde hayatı değişen Bilik, cezaevinden çıktıktan sonra bir süre iş aradığını ancak bulamadığını, tam umudunu kaybettiği anda devletin yardım eli uzattığını anlattı.

Bilik, "Başvurumu yaptım, koyunlarımı aldım. Allah devletimize zeval vermesin. Çok mutluyum. Devletten aldığım hibe desteğiyle küçükbaş hayvancılık yaparak yeniden hayata bağlandım. Şu anda 50 küçükbaş hayvanım var. 2 sene sonra bu 150-200 olacak." şeklinde konuştu.

Devlet desteğiyle besicilik yapan eski hükümlü geleceğe umutla bakıyor
Devlet desteğiyle besicilik yapan eski hükümlü geleceğe umutla bakıyor
Devlet desteğiyle besicilik yapan eski hükümlü geleceğe umutla bakıyor
Devlet desteğiyle besicilik yapan eski hükümlü geleceğe umutla bakıyor
Devlet desteğiyle besicilik yapan eski hükümlü geleceğe umutla bakıyor

Denetimli Serbestlik, Mustafa Bilik, Elazığ, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle besicilik yapan eski hükümlü geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika


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