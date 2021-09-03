Devlet desteğiyle besicilik yapan eski hükümlü geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde işlediği suç nedeniyle 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Seyithan Yıldırım, devletin sağladığı hibe desteğiyle besiciliğe başladı.

Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, hükümlü ve tutukluların, suç ikliminden uzaklaşmalarının yanı sıra meslek sahibi olmalarına, tahliyelerinden sonra sosyal hayata daha hızlı uyum sağlamalarına katkıda bulunuyor.

Bu iyileştirme faaliyetlerinden yararlanan eski hükümlülerden 5 çocuk babası Seyithan Yıldırım, aldığı destekle 6 büyükbaş hayvan aldı.

Yemişen köyünde yaşayan Yıldırım, hayvan sayısını artırarak büyükbaş hayvancılıkta söz sahibi olmayı hedefliyor.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, İŞKUR tarafından geliştirilen Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesinden yararlandığını söyledi.

Hayvan sayısını bir yılda 10'a çıkardığını anlatan Yıldırım, "Allah devletimize zeval vermesin, çok mutluyum. Devletten aldığım hibe desteğiyle büyükbaş hayvancılık yaparak yeniden hayata bağlandım. 45 bin lira hibe desteği ile 6 inek aldım. Şu anda 10 büyükbaş hayvanım var. Her yıl çoğalacak. Güzel bir destek oldu." dedi.

Eşi Songül Yıldırım ise, "Eşim cezaevinden çıktından sonra projeye başvurduk. Devlet 5 inek ve bir damızlık verdi. Bu sene ineklerimiz doğum yaptı, hayvan sayımız 10'a yükseldi. Allah devletten razı olsun." şeklinde konuştu.