Devlet desteğiyle bin dönüme ektiği bademde hasada başladı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde devletten fidan ve kredi desteği alarak bin dönüm alana binlerce kök badem eken üretici Alattin Yazıcı, hasada başladı. Geçen yıl 136 ton, bu yıl ise biraz daha fazla ürün almayı hedefleyen Yazıcı'nın, 2 yıl sonra yılda ortalama 200 ton civarında badem hasadı yapmasının planlandığı aktarıldı.

13 bin dekar alanda 3 bin tonun üzerinde badem üretilen Elazığ'da, en çok üretim 7 bin dekarla Ağın ilçesinde yapılıyor. Badem üretimi ile ön planda olan ilçede yaşayan Alaattin Yazıcı'da devletten fidan ve kredi desteği aldı. Aldığı destek ile Şenpınar Mahallesine bin dönüm alana Ferragnes ve Ferraduel çeşidi 37 bin kök badem ağacı eken Yazıcı, son 2 yıldır ciddi oranda ürün almaya başladı.7 yıl önce 20 bin ağaçtan ürün alan şimdi ise 37 bin ağacı ile sadece geçen sene 136 ton ürün kaldıran Yazıcı, bu sene daha fazla rekolte bekliyor.Yazıcı, tüm ağaçlarının olgunlaşması ile 2 yıl içerisinde yılda ortalama 200 ton ürün elde etmeyi bekliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'da, üreticiyi tarla da ziyaret ederek bilgiler verdi.

Bakanlıktan özel ağaçlandırma ve kredi desteği aldığını belirten üretici Alaattin Yazıcı "Bin dönüm bademlik için 230 bin lira düşük faizli 15 yıl sonra ödemeli bir kredi aldık. Şuanda yaklaşık 37 bin ağacımız var. Damla sulama ile sulanıyor. 20 bininde 7 yıldır ürün alıyoruz. 230 dönümden yeni almaya başladık. Geçen yıl 136 ton ürün aldık. Bu sene daha fazla umuyoruz. İlk ürünlerini verecek ağaçlarımız var. Ağaçlarımızın gelişimi iyi. 2 yıl sonra bu bölgeden 200 ton gibi ürün almayı bekliyoruz"dedi.

"Elazığ'da 3 bin tonun üzerinde badem üretiliyor"

Kentte modern bahçelerin oluşturulmasıyla şuanda 13 bin dekar alanda badem üretimi yapıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan "Bugün ki rekolteye baktığımız zaman 3 bin tonun üzerinde bir badem üretimi söz konusu. Bu sektörün ilimizde diğer tarımsal faaliyetlerle birlikte geliştirilmesi, ekonomiye kazandırılması içi çalışmalar yapılıyor. Kabuklu olarak piyasaya sunulan bademimizin, yine Ağın'da yada başka bir noktada badem işleme ve paketleme tesisi kurularak katma değeri yüksek ürün haline getirilip ilimizden bu şekilde pazarlanmasını sağlamak için bir çalışma içerisindeyiz. Hasatta Avrupa'da kullanılan teknoloji ile hasat yaptık. Dolayısıyla gübreleme ilaçlama hasat ve benzeri en sonda bademin ilimizde işlenmesine yönelik tüm paydaşlarımızla birlikte inşallah bu sektörün daha da ilerlemesi ve ileri gitmesi için çalışıyoruz. Hem üretim alanlarının artması hem de üretilen ürünün Elazığ'da istihdama katkı sağlaması için bir çalışma içerisindeyiz"ifadelerini kullandı.

Badem üretiminde bu sene en üst seviyede olunduğunu belirten İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, badem üzerine çalışmaların düzenli olarak devam ettiğini kaydetti.