Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu

06.03.2021 08:48

Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu Kırıkkale'de tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılma çalışmaları sürüyor.

Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılma çalışmaları sürüyor. Devlet desteğiyle yüzleri gülen çiftçiler üretime devam ediyor.

Kırıkkaleli çiftçiler, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tarımsal üretimin sekteye uğramaması için devlet desteğiyle aldıkları tohumları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftçiler, tahıl ürünleri dışında katma değeri fazla alternatif ürünlere yönlendirmek için destekleniyor. Tıbbi Aromatik Bitki alanı desteklerle 500 dekardan 6 bin dekara çıkarıldı. Demonstrasyon alanlarına lavanta, çörekotu, kişniş ve kimyon bitkileri ekimi gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede, "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Bahşılı ilçesinde bin 500 dekar, il genelinde ise 4 bin dekar alanda çörekotu ve 300 dekar alanda da kimyon ile anason ekilişi gerçekleştirildi. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile de 145 bin küçükbaş hayvan sayısını 5 yıl içerisinde 200 bine çıkartılması planlanıyor.

Çamlıca köyünde çiftçilik yapan Emin Başbuğ'a ait tarlada çörekotu ekim programına katılan Vali Yunus Sezer, burada tarım müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. İl Tarım Müdürü Sırrı Yılmaz dakika programda hazır bulundu.

Çiftçilik işiyle uğraşan Çamlıca Köyü Muhtarı Emin Başbuğ, "Valimiz her konuda aktif buralara geldi arazideki bizim ekimimizi gördü. Buraya geldiği için bizleri dinlediği için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden çiftçi Adem Koç, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak şartıyla vekillerimiz, Valimiz Yunus Sezer yanımızda. Bize desteklerini sunuyorlar. Bundan çok memnunuz. İşte çiftçiye yardımcı oluyorlar. Koyun teşviki, hayvanlarımıza küpe desteği yani her konuda ellerinden geleni geri koymuyorlar. Her konuda bize destek oluyorlar. Onların verdiği cesaretle destekle bu işe başvurduk. Eğer ki güzel verim alabilirsek tüm köylülerimizde bu işe yönelecek. Daha önce arpa, ekin, nohut, ayçiçeği ektiğimiz için tarlalar yoruldu. Bu konu da teşvik ettiler. Biz de bu konuda Cumhurbaşkanımızdan başlayıp valimize kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu

Koronavirüs, Kırıkkale, Bitki, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika Ekonomi


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