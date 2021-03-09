Devlet desteğiyle çiftlik kuran kadın girişimci, kuzularını "anne şefkatiyle" büyütüyor - Son Dakika

Devlet desteğiyle çiftlik kuran kadın girişimci, kuzularını "anne şefkatiyle" büyütüyor

09.03.2021 11:05
Devlet desteğiyle çiftlik kuran kadın girişimci, kuzularını

Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı 100 bin lira hibe destekle İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliği kuran Yeşim Şengül, kuzularını anne şefkatiyle büyütüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı 100 bin lira hibe destekle İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliği kuran Yeşim Şengül, kuzularını anne şefkatiyle büyütüyor.

Göktepe Mahallesi'nde yaşayan Şengül (45), 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre tavuk çiftliğinde çalışan Şengül, firma üretimi durdurunca fidan satarak aile bütçesine destek verdi.

Evli ve iki çocuk annesi olan Şengül, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Gerekli şartları sağlayan Şengül, aldığı 100 bin lira hibeyle koyun çiftliği kurdu.

Şu anda 75 koyun, 3 koç ve 92 kuzusu olan Şengül, çiftliğini daha da büyütmek istiyor.

Felçli kuzuyu elleriyle besliyor

Şengül, AA muhabirine, tavukçuluk tecrübesinin olduğunu ancak koyunlarla ilgili bir deneyiminin olmamasından dolayı ilk başta zorlandığını söyledi.

Zamanla işi öğrendiğini ve çokça araştırma yaptığını belirten Şengül, "Anne olmanın bu işte avantajı büyük. Örneğin annesini kabul etmeyen yavrular var. Kalkıp onları geceleyin biberonla besliyorum." dedi.

Koyunlarının yeni doğum yaptığını ve ikiz kuzularının olduğunu ifade eden Şengül, bu dönemde zamanının büyük bölümünü çiftlikte geçirdiğini dile getirdi.

Yeni doğan bir kuzunun felçli olduğunu söyleyen Şengül, şöyle devam etti:

"Normalde bu kayıptır ancak ben onu bir kayıp olarak göremedim. O hayvan felçli olduğu için ayağa kalkamıyor ve annesini ememiyor. Annesi de emzirmek istiyor. Yavrusu ayağa kalkmadığı halde bütün gün onun yanında yatıyor. Ben biberonla besliyorum. Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar yaşasın. Ben yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Bu profesyonel bir yaklaşım değil ama ben bir anneyim. Günde 4-5 öğün ellerimle besliyorum."

Havluya sardı, saç kurutma makinesiyle ısıttı

Doğum sürecinde gece saatlerine kadar hayvan damında kaldığını anlatan Şengül, birçok hayvanın ilk doğumu olduğu için bazı sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti.

Bazı doğumlar için veteriner hekimden yardım aldığını dile getiren Şengül, bazı hayvanların doğum sonrası kuzularını bıraktığını belirtti.

Sahiplenilmeyen koyunların yavrularına özel ilgi gösterdiğini belirten Şengül, "Doğumların olduğu zaman hava çok soğuktu. Biz de yavrular üşemesin diye ilk olarak havluya sardık. Saç kurutma makinesiyle kuruttuk." ifadelerini kullandı.

Ailesinin desteğini sürekli yanında hissettiğini söyleyen Şengül, işin sürdürülebilir olması için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Bez bağlayıp evinde besledi

Geleceğe yönelik hedeflerinden bahseden Şengül, "Dişilerin kesime değil üretime gitmesini, damızlık olarak satılmasını istiyorum. 92 kuzumuz var bunların yarısı dişi. Bunları damızlık olarak satmak istiyorum. Sürümü büyütmek istiyorum." dedi.

Bazı kuzulara çocuklarının isim verdiğini söyleyen Şengül, "Yavru kuzumuzun biri ayağa kalkamıyor. Annesi de bu yüzden düzgün emziremiyordu. Bundan dolayı kuzuyu gece evimize aldık. İlk başlarda gece beslemek için alarm kurduk, 2 saatte bir biberonla süt verdik. Bir süre de bez bağladık. Bezle evin içinde dolaştı. Şu anda gayet iyi sağlıklı." diye konuştu.

Şengül, desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Menemen, Doğum, İzmir, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle çiftlik kuran kadın girişimci, kuzularını 'anne şefkatiyle' büyütüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı         
15:27
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü         
14:55
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet desteğiyle çiftlik kuran kadın girişimci, kuzularını "anne şefkatiyle" büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei