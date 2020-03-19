Devlet desteğiyle çoğalttığı sürüyle 3 ailenin geçimini sağlıyor - Son Dakika
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Devlet desteğiyle çoğalttığı sürüyle 3 ailenin geçimini sağlıyor

6 saat önce

Niğde'de yaşayan Salim Kulaksız, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı destekle sayısını 300'e çıkardığı küçükbaş hayvanlarıyla kendisi ve 2 kardeşinin ailesinin geçimini sağlıyor.

Devlet desteğiyle çoğalttığı sürüyle 3 ailenin geçimini sağlıyor, System.String[]

Niğde'de yaşayan Salim Kulaksız, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı destekle sayısını 300'e çıkardığı küçükbaş hayvanlarıyla kendisi ve 2 kardeşinin ailesinin geçimini sağlıyor.

Merkeze bağlı Gümüşler beldesinde yaşayan Salim Kulaksız, 2018'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için başvurdu.

Başvurusu olumlu karşılanan Kulaksız'a 40 Akkaraman koyun hibe edildi. Devlet desteğiyle koyun sayısını artıran Kulaksız, zamanla 300 küçükbaş hayvan sahibi oldu.

Yaz ve kış aylarında, Gümüşler beldesinin yaylası olan Uluağaç mevkisinde 2 kardeşiyle hayvancılık yapan Kulaksız, ailelerinin geçimini de buradan sağlıyor.

Kulaksız, AA muhabirine, dede mesleği hayvancılığı kendisinin de sürdürdüğünü söyledi.

Geçimlerini yıllardır hayvancılıkla karşıladıklarını anlatan Kulaksız, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Destek almasak belki böyle olmazdı. Şimdi 3 aile geçiniyoruz. Şu anda 300 koyunumuz var, geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Kulaksız, hayvancılığı çok sevdiğine, sevmeyen insanın hayvancılık yapamayacağına dikkati çekti.

"Zorlukları var ama karşılığını alıyoruz"

İçinden geldiği için hayvancılığa devam ettiğini aktaran Kulaksız, şunları söyledi:

"Çok şükür sürümüz bize yetiyor. Gün ışıdığında erkenden kalkarız, hayvanların yemini samanını veririz. Sonra kahvaltımızı yaparız, kuzuları emziririz. Kuzuları ayırdıktan sonra hayvanlar yayılıma gider, akşam 5-6 gibi hayvanlar gelir. Kuzuları tekrar emziririz, sonra kuzuları ayrı koyunları ayrı yerine koyarız. Bu şekilde geçiyor günümüz. Hayatımızdan memnunuz. Zorlukları da çok, mesela kışın burada kalırız, çok soğuk oluyor. Yemi, samanı, bakımı zor kolay değil. Biz de buna katlanıyoruz ama karşılığını da alıyoruz."

Niğde, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:34 Kaynak: AA

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