Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı - Son Dakika

Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı

28.03.2021 11:05

Karslı girişimci Hümeyra Hanım Baki, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle değirmen kurarak iş sahibi oldu.

Karslı girişimci Hümeyra Hanım Baki, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle değirmen kurarak iş sahibi oldu.

Unutulmaya yüz tutan ancak son yıllarda teşviklerle yörede üretimi yaygınlaşan ata buğdayı kavılcayı işlemek için KOSGEB'e başvuran Baki, devlet desteğiyle Kars Organize Sanayi Bölgesi'nde değirmen kurdu.

Sahip çıktığı ata mirası buğdayı değirmende un haline getirerek pazarlayan Baki, yoğunlukla Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Tohum üzerine araştırmalar yaptıktan sonra başvuru yaptı

Hümeyra Hanım Baki, AA muhabirine, kavılca tohumuyla ilgili araştırmalar yapıp makaleler okuduğunu söyledi.

Kavılcanın kendini çok muhafaza eden ve çok ayrıcalıklı bir ürün olduğu bilgisini aldığını ifade eden Baki, şöyle konuştu:

"Gelecek vadeden bir ürün olduğu için bu işe böyle gönül verdik. Allah devletimizden razı olsun, devletimizin de büyük desteğiyle KOSGEB'e başvuru yaptık. Onların da desteğiyle değirmenimizi kurduk. Burada un, bulgur işliyoruz. Kavılca unun girdiği her yerde kullanılır. Kavılca zor bir ürün, 7 tane kavuzu vardır ve o kavuzundan ayırmak için kırarak işlemi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderim yapıyoruz."

Baki, en çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden sipariş aldıklarını belirterek, ürünleri taze olarak müşterilerine göndermek için çabaladığını dile getirdi.

"Kadın her şeyi başarır"

İşine gönül verdiğini anlatan Baki, "Atalık bu tohumun genetiğiyle hiç oynanmamış ve sağlıklı bir ürün. İşimi de çok severek yapıyorum, kadın her şeyi başarır." ifadesini kullandı.

KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş da kavılcanın ülke, bölge ve Kars için çok önemli bir ürün olduğunu vurguladı.

Kurum olarak kavılcaya yönelik girişimleri desteklediklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Kavılcanın işlenerek katma değer bir ürün haline getirilmesine destek veriyoruz. Bu işletmemiz ileri girişimcilik destek programı kapsamında KOSGEB'den 155 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Kuruluş aşaması için 5 bin lira, imalat sürecinde kullanacağı makine ekipmanları için 100 bin lira, destek ödemesi aldı. İşletme ayrıca çalıştıracağı personelleri için KOSGEB'in geri ödemesiz hibe olarak verilen 50 bin lira performans desteğini almaya hak kazandı. Ayrıca işletmemiz KOSGEB finansman desteği kapsamında 70 bin liraya kadar geri ödemeli destek verdik."

Kadın girişimcileri önemsediklerini dile getiren Aktaş, bu tarz çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı
Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı
Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı
Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı

Ege Akdeniz, Hümeyra, Kosgep, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı - Son Dakika


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