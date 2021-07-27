Üye Girişi
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü

27.07.2021 12:32
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Tarıma Dayalı Yatırımların Destelenmesi Projeleri kapsamında çiftçilere sağlanan hibe desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde hasadın başlamasıyla üretimin iyi olduğunu gören çiftçilerin yüzü gülüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Tarıma Dayalı Yatırımların Destelenmesi Projeleri kapsamında çiftçilere sağlanan hibe desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde hasadın başlamasıyla üretimin iyi olduğunu gören çiftçilerin yüzü gülüyor.

Sason ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Tarıma Dayalı Yatırımların Destelenmesi Projeleri kapsamında çiftçilere çilekten sonra böğürtlene de verdiği hibe desteği artarak devam ediyor. Bu kapsamda 35 çiftçi 500 dekarlık alanda böğürtlen üretmeye başladı. İlçede 2013 yılında tütün üretimine alternatif olarak GAP İdaresi tarafından yüzde 80 hibeli 3 dekarlık alanda 3 çiftçi ile başlayan böğürtlen üretimi 2021'da 500 dekarlık alanda 35 çiftçiyle devam ediyor.

Devlet destek verdi, köyde göçler durdu

Daha önce geçimlerini sağlamak için batı illerine çalışmaya gitmek zorunda kaldıklarını belirten ve köyde yaşayan gençlerin yıllarca köylerinde iş olmadığı için batı illerinde çalışmak için göç ettiğini belirten böğürtlen yetiştiricilerinden Mehmet Çaça, bölgede böğürtlen bahçeleri yayılırsa kırsaldaki gençlerin kendi köylerinde kalarak geçimlerini kolaylıkla sağlayabileceklerini söyledi. Çaça, "Sason ilçesinde böğürtlenlerin hasadı yeni başlıyor. İlk satışımız bölge geneline yapılıyor. Böğürtlenin geliri de güzel. Hasadı da çok iyi gidiyor. Korona nedeniyle dış ülkelere gönderme imkanımız daha olmadı. Ortalama hasat 30 ile 45 gün arasında sürüyor. Korona döneminde birçok faydası olan böğürtlenin herkes tarafından tüketilmesini tavsiye ediyorum. Bu böğürtlen bahçeleri devletin desteğiyle açıldı. Ürünümüzün geliri çok güzeldir. Devletimizden talebemiz yine bu tür projeleri halka sunmasıdır. Gençlerimiz gurbete çıkacağına, orduya, Antalya, İstanbul, Ankara'da başka milletin kapısında çalışacağına hiç olmasa kendi memleketinde, kendi köyünde, kendi tarlasında rahat rahat çalışabilmeleri için Tarım Bakanımızdan, il valimizden, ilçe kaymakamımızdan bu projelerin desteklenmesin istiyoruz. Biz önce 2016'da başladık. Bu proje tütüne alternatif bir projedir. Ben Türkiye'nin yarısını gezdim. Çalışmak için batı illerini, Ordu'ya ve diğer illere gitmek zorunda kaldım. Şimdi kendi köyümde çalışıyorum. Böğürtlenden reçel yapıyoruz. Böğürtlenden pekmez de yapılıyor. Böğürtlenin kansızlığa çok iyi geldiğini biliyoruz. Biz böğürtlen satmak için demiyoruz, bunu doktorlarda söylüyor. Kanı az olanlar bol bol böğürtlen tüketebilir. En azından denemelerini tavsiye ediyorum. Böğürtlenin dönüm başı geliri ortalama bir tondur. Bir ton 15 bin liradan satışa sunuluyor. Erzurum'dan gelip alıyorlar, Van'dan gelip alıyorlar, komisyoncular gelip alıyor. 3 dönüm eken bir aile yılda 45 bin gibi bir gelir elde ediyor. Geliri çok iyidir. Bu hibeli desteğin devam etmesini istiyoruz" dedi. - BATMAN

Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü

Hisarcık, Batman, Tarım, Sason, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka 12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı 12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı Genç kızın sır ölümü! Düğünden 12:08 Genç kızın sır ölümü! Düğünden "İşim var" diyerek çıktı, 2 gün sonra cansız bedeni bulundu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki 12:04 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi 11:51 TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış 11:49 Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi 11:45 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız 11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız

Son Dakika Haberleri
12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor
12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü
12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı
12:05 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
12:03 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı
11:50 TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi
11:44 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor         
12:45
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" tepkisi! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyet sonrası isyan etti         
12:18
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı         
11:54
İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu         
11:50
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti         
11:01
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi         
18:06
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 13:05:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement