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Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı - Son Dakika

Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı

10.11.2021 12:44
Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki 21 çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi kapsamında aldıkları 50 bin liralık taze fasulye tohumundan yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık gelir sağladı.

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki 21 çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi kapsamında aldıkları 50 bin liralık taze fasulye tohumundan yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık gelir sağladı.

Burdur Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, su sıkıntısı olmayan Yeşilbaşköy'de taze fasulye ekim alanını artırmaya yönelik 21 çiftçiye 50 bin liralık tohum desteği yapıldı.

Mayıs ayında toplam 100 dekar araziye taze fasulye eken çiftçiler, hasat döneminde yüksek verim aldı.

Toplamda 200 ton fasulye üreten çiftçiler, fasulyenin kilogramını 8 ile 9 liradan sattı.

Ağlasun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Onat, AA muhabirine, yüzde 75 devlet, yüzde 25 çiftçi katkısıyla toplamda 66 bin liralık 792 kilogram taze fasulye tohumunu çiftçiye dağıttıklarını söyledi.

Sezon sonundaki hasatta projeye dahil olan çiftçilerin dönüm başına 15 bin liralık gelir elde ettiğini vurgulayan Onat, 100 dekarlık alanda ortalama 1 milyon 500 bin liralık kazanç sağlandığını dile getirdi.

Onat, pilot köy olarak seçilen Yeşilbaşköy'ün arazi, su ve iklim yapısının taze fasulyeye elverişli olduğuna değindi.

Çiftçilerin dönümde ortalama 2 ton taze fasulye aldıklarına dikkati çeken Onat, "13-14 kez ürün toplandı. Artık sezon sonuna geldik, son ürünler toplanıyor." dedi.

"Hedefimiz, alanı 3 katına çıkarmak"

Onat, projenin çiftçiler arasında ilgi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçimiz taze fasulyeden güzel para kazandı. Projeye katılmayan çiftçiler, üretim sonuçlarını görünce onlar da ilgi gösterdi. Önümüzdeki sene de taze fasulyenin alanını çoğaltmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Tekrar bir proje hazırlayıp, Valiliğimize sunup, devlet destekli ekim yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz, alanı 3 katına çıkararak 300 dekarlık alanda taze fasulye ekmeyi planlıyoruz. Fasulyemiz kılçıksız, kaliteli ve lezzetli bir türdür. Ekim alanını artırarak ilerleyen dönemlerde fasulye alıcılarını köye çekmeyi düşünüyoruz. Projeleri köylerin özelliklerine göre hazırlıyoruz. En uygun alanları seçip en yüksek verimi alabileceğimiz yerleri tercih ediyoruz. Tohum desteğinin yanında teknik personellerimiz ara ara arazilerin kontrollerini yaparak çiftçilere danışmanlık yaptı."

"Verim güzeldi, kazanç da iyiydi"

Yeşilbaşköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Peçin de projeye, çiftçilere örnek olması amacıyla başladıklarını söyledi.

Verimli bir sezon geçirdiklerini aktaran Peçin, "Projeye katılan çiftçilerimiz gayet memnun. İnşallah gelecek yıl da destekler sürerse daha güzel olacağına inanıyorum. Verilen desteklerle kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Ürünü yetiştirirken her aşamada devletin desteği var. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Verim güzeldi, kazanç da iyiydi. Bu proje bölgede güzel bir merak uyandırdı, herkes 'Biz de ekelim.' diye şimdiden talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Şerife Şimşek de taze fasulyenin yüzlerini güldürdüğünü belirterek, "Üretim güzel oldu, satışımız da iyiydi. Çok memnun kaldık. Fasulyenin dökümü bereketli oldu." diye konuştu.

Çiftçilerden Seval Peçin de "Taze fasulyeden çok güzel verim aldık. Herkes ekti, projeden faydalandık." dedi.

Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı
Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı
Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı
Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı
Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı

Hisarcık, Ağlasun, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı - Son Dakika
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