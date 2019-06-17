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Devlet desteğiyle ekmeğini buğdaydan çıkarıyor

24 dakika önce

Siirt'te çiftçilik yapan Vezir Eken (55), devlet desteğiyle yetiştirdiği buğdayda hasada başladı.

Siirt'te çiftçilik yapan Vezir Eken (55), devlet desteğiyle yetiştirdiği buğdayda hasada başladı.
Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üreticiler "buğday" mesaisinde.
Bu mesainin sürdüğü illerden Siirt'te 7 çocuk babası Eken de 40 dekar arazisinde devlet desteğiyle buğday yetiştirdi.
Eken yaptığı açıklamada, buğdayın bereketli olduğunu belirterek, zarar ettiklerini düşündüklerinde dahi kazanç sağladıklarını söyledi.
Devletin mazot, buğday ve gübrede kendilerine destek sunduğunu ifade eden Eken, "Devletimizin desteğiyle karlı çıkıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Ömrümün sonuna dek çiftçiliği sürdürmek istiyorum." dedi.
Eken, eskiden doğal yöntemlerle yaptıkları hasadı artık biçerdöverle yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Önceden kara sapan, el ve hayvan yardımıyla 15 günde hasat yapan çiftçi şimdi biçerdöverlerle 400-500 kilogram rekolte için 3 saatte hasat yapabiliyor. Eskiden ellerimizle ekini biçiyorduk. Teknolojinin gelişmesiyle 15 günde yapılan iş şimdi 2-3 saatte bitebiliyor. Buğday ve başağı birbirinden ayırmak için yine ellerimiz ile rüzgara karşı tutardık öyle birbirinden ayırırdık. Yani eskiden uğraşısı çoktu."
"Allah'a çok şükür rekolte iyi. Yağıştan dolayı verim biraz düştü." diyen Eken, çiftçilere anız yakılmaması yönünde uyarıda bulundu.
Devlet desteğiyle ekmeğini buğdaydan çıkarıyor
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:05 Kaynak: AA
Güneydoğu Anadolu, Türkiye, Siirt
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