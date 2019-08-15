Son Dakika Haberleri: Devlet desteğiyle hayalindeki tesisi kurdu
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Devlet desteğiyle hayalindeki tesisi kurdu

1 saat önce

Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Necat Emre, devlet desteğiyle kurduğu tesiste 153 manda yetiştiriyor.

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Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Necat Emre, devlet desteğiyle kurduğu tesiste 153 manda yetiştiriyor.
Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Yarpuzlu köyünde yaşayan Emre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sunduğu proje kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.
Bu sayede 2017'de inşaatına başladığı tesisi geçen yıl tamamlayan Emre, bu yıl da satın aldığı hayvanların bakımına başladı.
Emre, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri manda çiftliği kurmak istediğini söyledi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü projesinden faydalanarak tesisi kurduğunu anlatan Emre, "İnşaata 2 milyon 200 bin lira harcadım. 400 bin liraya da hayvan aldım. 3 milyon liraya yakın harcama yaptım. Tesisimiz alım satım üzerine kuruldu. Çiftliği daha verimli hale getirmek için yoğurt, süt, ayran, kaymak, peynir ve tereyağı üretimi entegre tesisi kurmak istiyorum. Bu konuda çalışmalarım devam ediyor. Hedefim yılda en az 200 manda düvesi satmak." diye konuştu.
Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:45 Kaynak: AA
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